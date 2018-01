Habla uno de los integrantes del grupo de Whatsapp: "Pido perdón"

Uno de los integrantes del grupo de Whatsapp donde se amenazó con violar a una chica de Albacete ha escrito una carta donde pide perdón por lo sucedido. Señala también que él nunca tuvo intención de forzar a ninguna mujer y añade que si dijo alguna barbaridad se arrepiente profundamente.

"Lo siento muchísimo y espero que la convivencia en la clase no se vea distorsionada por esto". Así termina la carta que uno de los integrantes del grupo de Whatsapp donde se habla de violar a una joven de Albacete ha escrito para disculparse. En ella asegura que la conversación empezó como una broma que se les fue de las manos. Afirma que en ningún momento se pensó en violar a nadie y reconoce que metieron la pata hasta el fondo.

Pero acusa a la persona que hizo llegar las capturas de pantalla a la denunciante de tergiversar la conversación para que pareciera que se estaba hablando de cometer una violación. En las últimas horas han continuado declarando en la Policía Nacional los autores de estas frases. Por si interés reproducimos la carta en su totalidad:

"Chicos, creo que lo sabréis todo ya por las redes sociales y eso y por eso quiero pedir perdón. Hace 4 días estaba con unos amigos en la biblioteca, estos conocían de vista a una chica, y como somos medio gilipollas empezamos a decir que si estaba buena, que si vaya leggins y esas mierdas por un grupo de Whatssap.

Al cabo de un rato un muchacho del grupo preguntó quién era la chica y otro le pasó una foto de Instagram. En ese momento un amigo nuestro que se llama […] empezó a decirnos que éramos unos violadores y unos machirulos, también nos amenazó con denunciarnos y eso.

Entonces en un alarde de poco conocimiento se nos ocurrió la idea de empezar a decir que llevaba razón, dijimos que éramos unos violadores, la manada 2.0 y esas cosas (no decíamos que íbamos a violar a la pobre chica, ni mucho menos) pero si gilipolleces del estilo porque el muchacho nos estaba llamando violadores y nosotros queríamos picarlo.

Si alguno quiere que le enseñe la conversación de Whatssap entera para que vea que no decimos que vamos a violar a la muchacha ni nada de eso, no me importaría enseñársela. Porque el muchacho este le dijo a la chica que queríamos violarla algo así. En fin, metimos la pata hasta el fondo y este tío lo ha tergiversado para que parezca que íbamos a violar a la muchacha. Sin más, si alguno de verdad quiere que le explique algo no me importa. Y si dije una barbaridad tremenda de la cual me arrepiento profundamente y solo espero que no os confundáis conmigo, puedo ser un bruto o un gilipollas, pero jamás en mi vida forzaría de cualquier manera a una mujer.

De nuevo, lo siento muchísimo y espero que la convivencia en la clase no se vea distorsionada por esto."