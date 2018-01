Manda el provincial de pista cubierta

La jornada de atletismo para los integrantes del Club Atlestismo Aranda Condado de Haza Ibercaja se centrará este fin de semana en Burgos.

El módulo de atletismo de la capital alberga el Campeonato Provincial Absoluto de Invierno, que servirá como control para poder conseguir más marcas mínimas para los Campeonatos de España. Un reto en el que siguen centrados muchos de los esfuerzos de los atletas ribereños después de un pasado fin de semana en Salamanca y Madrid donde ya fueron varios los deportistas que lo lograron. Entre ellos Rubén Álvarez, en 3.000 metros lisos, y Mara Arranz, en 60 metros lisos.

La cita burgalesa coincide con el Provincial de 'Deportes en Edad' de Invierno (cadete -sub 16-, infantil -sub 14- y alevin -sub 12-), el Provincial Juvenil y el Veterano.