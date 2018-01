La Concejalía de Juventud contratará jóvenes desempleados para poner en marcha un nuevo programa de ocio alternativo

La Concejalía de Juventud dará un nuevo impulso a su programa de ocio alternativo a través de la contratación de seis jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, gracias a una subvención de la Junta para el fomento del empleo entre este colectivo. Según la concejala de Juventud su departamento apuesta en esta ocasión por fomentar directamente el empleo joven tras una larga etapa en la que el programa se contrataba a empresas externas a través de un concurso público.

La subvención se ha concedido para contratar a tiempo completo durante seis meses una persona como conserje, tres como monitores y dos educadores iniciarán su actividad laboral el 1 de febrero, primero elaborando un proyecto de ocio alternativo para otros jóvenes para después, si es que los plazos lo permiten desarrollarlo, sin que aún esté definida la fecha fija en la que podría estar disponible para los usuarios.

La concejala de Juventud subraya que pese a los esfuerzos de los últimos años por renovar esta iniciativa las propuestas no tenían la aceptación suficiente como para ser una verdadera alternativa de ocio saludable para la población juvenil. Por eso la solicitud de subvención presentada a la Junta por el ayuntamiento de Aranda el proyecto de ocio alternativo que diseñarán y después desarrollarán los contratados debe responder a las inquietudes juveniles aportando valores positivos y promoviendo un ocio saludable y apartado de hábitos nocivos para el desarrollo personal.

El ayuntamiento tendrá que completar la subvención concedida por la Consejería de Empleo con cerca de 13.300 euros, para poder cubrir los costes salariales de las seis contrataciones.

La oposición no acaba de tener claro que un programa tan ambicioso y sensible como dar alternativa de ocio a los jóvenes sea gestionado a través de contrataciones temporales, como pone de manifiesto Eusebio Martín, de Renovación Arandina Progresista. “Nos parece bien que el ayuntamiento se acoja a estos programas de fomento del empleo de la Junta pero no para proyectos como el de ocio alternativo que tiene que ser más ambicioso, muy cuidado, atendiendo a las necesidades, planteamientos e inquietudes de los jóvenes de Aranda y no puede pender de iniciativas temporales como ésta.”