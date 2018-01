El redoble de los sueños

El nadador paralímpico Richard Oribe, Tambor de Oro 2018, ha logrado alcanzar sus sueños profesionales a pesar de su parálisis cerebral. Ha participado en seis juegos olímpicos en los que ha sumado 16 medallas, 9 de ellas de oro, y ha competido en cinco campeonatos del mundo de natación.

El nombre Oribe es conocido por su repercusión mediática, sin embargo, el trabajo de asociaciones, instituciones, centros de formación, familias y de las propias personas con algún tipo de discapacidad, ha hecho que muchas de ellas hayan posido superar sus limitaciones y alcanzar sus metas.

Andrés Benzal padece desde hace quince años una distrofia muscular, algo que no le ha impedido marcarse retos y cumplir muchos de ellos. Es vocalista del grupo musical Mi Dulce Geisha. Desde 2009, este grupo ha ofrecido más de un centenar de conciertos. En A vivir que son dos días Euskadi, Andrés ha subrayado la importancia del apoyo familiar e institucional en la consecución de los sueños. Algo que suscribe Leire Indurain. Tiene 19 años y dificultades para caminar. Su sueño es sacarse el First Certificate y el EGA, y poder conducir. Aketza Sánchez tuvo un accidente medular y se quedó en silla de ruedas. Gracias al trabajo y al esfuerzo, ha logrado caminar y hoy lidera la asociación Goazen up. Para Juan Carlos Sola, director de la federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (FEKOOR), es imprescindible apelar a las instituciones para que trabajen por la integración. Precisamente FEKOOR acaba de presentar la campaña Somos accesibles. Según estudios de la Federación, solo el 7% de los locales en Bizkaia son accesibles.