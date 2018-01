Dos fichajes más para cerrar la plantilla

El Cädiz sigue buscando en el mercado invernal. Ya llegó Eugeni Valderrama que ocupa la ficha del lesionado José Mari pero no su posición en el campo. Algo que se empeñaron en dejar claro desde el club y el propio jugador. "Eugeni no viene a sustituir a José Mari" se insitió en ese momento. No en vano, en Radio Cádiz venimos informando que el club sigue buscando en el mercado otro centrocampista, además de un delantero.



El propio Cervera ha reconocido hoy en rueda de prensa que "el ideal del Cádiz es fichar las dos posiciones. Son cosas que Juan Carlos y yo hablamos. Estamos con el tema del delantero y de un centrocampista no vendría de relleno. Tenemos que aguantar al equipo hasta el final". El club quiere un jugador que pueda sustituir una eventual ausencia de Garrido, el unico jugador que no tiene un sustituto natural en la plantilla. Uno de los que están en la agenda de Cordero es Eteki, jugador del Sevilla Atlético pero su salida no es sencilla.

El Cádiz tiene una ficha libre con la salida de Rubén Cruz, así que pasa fichar dos jugadores tendrán que dar un baja más algo que "aún no está decidio".