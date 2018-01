Monteagudo: "Conseguir seis victorias consecutivas sería espectacular"

Partido complicado el que afronta este fin de semana el Efesé, fuera de casa ante el Melilla, el domingo a las 12:00. Allí buscará seguir con su racha de victorias, que son cinco hasta el momento, la mejor desde que Alberto Monteagudo se sienta en el banquillo del FC Cartagena, hace ya casi dos años. En alguna ocasión se habían alcanzado las tres e incluso las cuatro esta misma temporada contando partidos de Copa y liga, pero nunca a cinco. El objetivo es que la racha no se corte y alcanzar las seis, lo que sería "espectacular" según el míster.

Monteagudo opina que para ganar al Melilla el Efesé tiene que tener "mucha seriedad sin balón y equivocarse poco". Enfrente estará el sexto clasificado, un Melilla con 31 puntos, 11 menos que el Efesé, que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Un equipo al que además le gusta tener la pelota.

En cuanto a las bajas del Efesé, saltaba la sorpresa, finalmente Aketxe, lesionado frente al Ejido, no podrá estar en Melilla, aunque parecía que sí que llegaba, no está recuperado de la distensión. Moussa por su parte, al que se le dió un plazo de recuperación de entre 10 y 15 días, sí que estará y podría tener minutos, aunque no como titular. Opciones en ataque del Efesé: el debut de Rubén Cruz o apostar por Owusu, como en la segunda parte ante el Ejido.

Un hándicap al que se enfrenta el Efesé es el viaje a Melilla, que trastoca todos los por tener que coger un avión y adaptar horarios, y otro es que el Álvarez Claro melillense se le da bastante mal al Efesé. Ningún equipo de Cartagena ha ganado en Melilla desde la temporada 70-71, y desde entonces ha visitado catorce veces la ciudad norteafricana con un balance de cinco empates y nueve derrotas.