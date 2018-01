FUTBOL - CD TENERIFE

A la espera de oficializar la incorporación de Luís Milla a la disciplina del conjunto blanquiazul, el CD Tenerife completará este sábado su última sesión preparatoria antes de recibir al Barcelona B (Rodríguez López, domingo 19:00) en una nueva jornada de liga en segunda división.

Una cita en la que el grupo de José Luís Martí se ve en la necesidad de reencontrarse con la victoria si no quiere descolgarse definitivamente de toda lucha por los puestos nobles de la tabla clasificatoria, toda vez que la segunda vuelta está recién estrenada y tiene margen para poder levantar el vuelo y auparse a la zona de privilegio del campeonato.

Una semana en la que finalmente se ha podido ver al zaguero Lucas Aveldaño haciendo el trabajo de grupo puesto que se ha recuperado de sus dolencias claviculares y en la que se confía en poder contar con Aitor Sanz quien ha pasado por alguna dolencia física. Quienes no estarán para el encuentro ante el filial culé son Samuel Longo y Paco Montañés, quienes no llegan a tiempo para la cita, aunque este último ha mejorado notablemente.

El técnico del equipo tinerfeño considera que el rival que visita el domingo el recinto capitalino querrá “demostrar la valía que tiene a pesar de las incorporaciones realizadas con jugadores que tienen experiencia y calidad, llegando algunos a tener minutos en el primer equipo, por lo que vendrán a ponérnoslo complicado”, declaró en su comparecencia semanal.

Para dicho envite ante el Barcelona B, Martí tiene ya plasmada una idea del once que opondrá a su rival aunque “tengo las opciones de siempre aunque algo podría cambiar. Me gusta siempre analizar las sensaciones que me transmiten los jugadores en la última sesión aunque los jugadores han venido trabajando muy bien a lo largo de la semana y el equipo ha estado concentrado atendiendo a todas las indicaciones. Espero que el domingo se pueda ver reflejado en el campo”, sentenció.