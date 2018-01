Jesús León: "Ha sido la operación más difícil y la más emocionante de mi vida"

La nueva era en el Córdoba CF comienza en la noche de hoy con la toma de posesión de Jesús León como nuevo presidente y propietario de la entidad cordobesista. León aterrizó en la sala de prensa de El Arcángel acompañado por el presidente de honor, Rafael Campanero. El empresario montoreño aseguró que “ha sido la operación más difícil pero a la vez la más emocionante”. De esta forma el empresario, natural de Montoro, cumple uno de sus sueño, ser presidente del Córdoba CF

Tras solventar las desavenencias de garantías del cobro de los pagarés entregados, la entidad blanquiverde pasa a manos de Jesús León y en el que el papel de Luis Oliver pasa a ser de director deportivo. Uno de los requisitos de Carlos González para vender, que Luis Oliver no estuviera en la empresa en la que traspasa la acciones. Sí podrá estar en la toma de decisiones, de ahí que será director deportivo.

De esta forma, la operación se cierra en 9,5 millones de euros, siendo avalada con todas sociedades de Jesús León. El nuevo propietario aseguró que “hoy he pagado dos millones y el resto se pagarán hasta julio de 2020”. La sociedad que compra el club es Aglomerados Córdoba. Empresa que un principio era de Luis Oliver y Jesús León. Uno de los requisitos de la venta era que la sociedad que adquiriera las acciones no podía aparecer Luis Oliver, a petición de Carlos González, por lo que León indicó que “ la sociedad que lo ha adquirido es 100% mía, Aglomerados Córdoba, le he comprado a Oliver el 50% que antes tenía".

La rueda de prensa ha comenzado con el himno cordobesista sonando en la sala de prensa. Una vez finalizado tomó la palabra Jesús León agradeciendo a Carlos González la operación “quiero agradecer a Carlos González, que a pesar de lo complicado de la negociación, lo ha llevado con gran profesionalidad y ambos hemos cubierto las expectativas planteadas".

En su intervención, Jesús León hizo alusión a un decálogo de objetivos como hoja de ruta:

1. Reforzar la plantilla

2. Conseguir una unión perfecta entre plantilla, cuerpo técnico y directiva.

3. Fomentar el sentimiento y la cultura del club, logrando el apoyo del cordobesismo.

4. Lograr la participación de los veteranos.

5. Incorporación de las peñas al club, logrando su unidad.

6. Creación de un consejo consultivo con los representantes de los accionistas minoritarios.

7. Ordenamiento y desarrollo con la ciudad deportiva, arreglando el conflicto con Tremon y con un proyecto a largo plazo para mejorar las instalaciones.

8. Mejorar las instalaciones para los jugadores.

9. Una estructura profesionalizada y una cantera para Córdoba y la provincia.

10. Diálogo permanente con los medios de comunicación".