17 parcelas de A Maestranza ya son de titularidad municipal

El centro social para la ciudadanía en las naves de la antigua Comandancia de Obras, donde hoy está asentado un grupo de okupas, está garantizado. Así lo acaba de asegurar el concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. Varela señala que el Ministerio de Fomento se ha comprometido a esperar "lo que haga falta" para comenzar las obras de reforma financiadas por su departamento. El gobierno local mantiene su idea de seguir el diálogo hasta el final con los okupas, descartando así un desalojo forzoso.

Mientras las instalaciones no estén vacías, no podrán comenzar las obras. El Ministerio de Defensa y el Gobierno local han formalizado la cesión de 17 parcelas en la zona de A Maestranza. A partir de ahora estas fincas pasarán a ser patrimonio municipal.

Son 90.000 metros cuadrados de suelo, entre ellos, los terrenos de la antigua Comandancia de Obras, donde residen okupas, el hospital Abente y Lago, los viales y jardines del Rectorado y la Fundación Luis Seoane. No se incluyen, sin embargo, los tres solares de A Maestranza que Defensa sacó a subasta por casi 25 millones de euros y que no encontraron comprador. Terrenos que durante años sirvieron como aparcamiento. En junio del año pasado, el Congreso de los Diputados, a través de una proposición no de ley presentada por En Marea, apoyó que se paralizase la subasta y que Defensa y Concello negociasen la devolución de los terrenos a la ciudad. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, señala que esta cesión garantiza que estos terrenos no pasarán a manos privadas sino que se pondrán al servicio de los vecinos con usos públicos.