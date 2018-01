Villares se volcará en la campaña de las municipales para consolidar las mareas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha mantenido un encuentro con socios del Club Financiero Atlántico en el marco de la ronda de reuniones que mantiene la entidad empresarial con los líderes políticos gallegos. Villares afirma que se volcará en la campaña de las municipales para consolidar las mareas. Por cierto, ha abandonado el Club Financiero tras cruzar un saludo con Amancio Ortega, el fundador de Inditex, habitual de estas instalaciones.

Cree que hay posibilidades de que aumente su representación en las ciudades. Villares califica de "muy buena" la relación que mantiene con Xulio Ferreiro.

No ve necesario que la marca Unidos Podemos figure nominalmente en las candidaturas a los comicios locales del próximo año como pide Carmen Santos. Asegura que el espacio del cambio en Galicia se identifica con las Mareas y que debe prevalecer la unidad por encima de cualquier consideración. Sobre la decisión de Feijóo de no presentarse a la reelección, dice Villares que el cambio en la Xunta vendrá de la mano de la Marea. Insta, además,a Rajoy a que convoque nuevas elecciones si no es capaz de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar los presupuestos generales del Estado.