Josico pide la máxima tensión a sus jugadores y avisa que el Aragón ha mejorado

El Elche C.F. recibe al Deportivo Aragón el domingo 21 de enero a las 17.00 horas en el Martínez Valero. Un filial del Real Zaragoza que ha mejorado de manera notable sus prestaciones con relación a su flojo comienzo de Liga en el Grupo III de Segunda B.

El técnico del Elche, Josico Moreno, ha reconocido que "he visto al equipo algo relajado esta semana tras la victoria en Badalona. Les hecho ver lo necesario que es enlazar otra victoria, pero este Aragón no es el del inicio del campeonato. Están jugando bien, son gente muy joven con hambre y nos pondrán en aprietos si no hacemos las cosas como debemos. Por eso he pedido a mis jugadores la máxima tensión".

Josico se ha dirigido a la afición franjiverde afirmando que "me gustaría que estén con el equipo. Sé que han pasado muchas cosas y que el rendimiento a veces no ha sido el esperado, pero solo estando juntos podremos conseguir el objetivo. Hace falta generar un ambiente en el que nuestros futbolistas se sientan seguros y no tengan miedo a fallar".

El entrenador manchego tiene las bajas de Zotko e Iván Sánchez por sanción, además de Primi, Corozo y Josan por lesión, si bien este último estará disponible la semana que viene. Benja seguirá siendo el delantero y Javi Flores actuará en la media punta por el centro, lo que relegará de salida al banquillo a Nino y a Sory kaba, dos de los goleadores del conjunto ilicitano.