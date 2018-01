Joel Silva vuelve a sonreir

El mediocentro argentino Maximiliano Joel Silva ha recuperado la sonrisa tras conocer que ya puede debutar con el C. D. Eldense en partido oficial.

Joel Silva, jugador del Eldense / Cadena SER

Hoy ha pasado por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para, en el programa “SER Deportivos”, reconocer que se le ha hecho muy largo los casi siete meses que ha esperado para recibir la noticia de que, por fin, ya puede defender la camiseta del Eldense.

Joel Silva ha reconocido que ha sido “muy duro” no poder estar en el campo después de esforzarse en la pretemporada y de estar entrenando sabiendo que no podía estar el domingo a las órdenes del entrenador. Sin embargo, Joel asegura “toda esta situación me ha dado más fuerzas para esforzarme a la espera de que se solucionase todo”.

El futbolista argentino llamó a su familia nada más conocer la grata noticia y se ha mostrado convencido de que no va a defraudar a la afición que tantas ganas tiene de verle sobre el campo en un partido oficial.

Se ha mostrado encantado de que, junto a él, también hayan recibido el transfer Mariano Gancedo, Titino y Jorrin y espera que el de Haberkon llegue lo antes posible para unirse al grupo.

No ha querido entrar en el relevo de banquillo que se produjo en el banquillo deportivista cuando se cesó a Dani Ponz para que llegase Miguel Ángel Mullor porque, asegura, “yo soy un tipo que se esfuerza cada día para estar preparado a la espera de llegue la oportunidad”.