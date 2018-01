Álvaro Pérez implica a Adela Pedrosa en el juicio de la Gürtel

El responsable de Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, el Bigotes, ha dicho en el juicio contra la trama que el expresidente autonómico Francisco Camps "creó" el sistema de financiación irregular del PPCV. "Es el único que podía hacerlo", ha apostillado.

Álvaro Pérez y el presunto número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, han declarado hoy en la vista de este procedimiento seguido contra 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano para las campañas electorales de 2007 y 2008.

Ambos han seguido en la línea del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y han reconocido que el PP valenciano tenía un sistema de financiación irregular, que además Camps conocía.

Declaraciones donde el nombre de la ex alcaldesa de Elda y Senadora, Adela Pedrosa ha salido a relucir. Mientras, según Crespo, El Bigotes también tenía contacto con otras personas que no están encausadas como la ex secretaria general del partido regional Adela Pedrosa, así como miembros de la Ejecutiva del partido, exconsellers regionales y presidentes provinciales del partido, el propio aludido, Álvaro Pérez ha ido más allá y en su declaración ha afirmado que Pedrosa “mandaba en el partido” y que Ricardo Costa recibía "sus órdenes".

SOLICITAN DIMISIONES

El PSPV-PSOE ha criticado el "silencio" de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ante la "gravedad" de las acusaciones vertidas este viernes en el juicio de Gürtel a los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra y la senadora Adela Pedrosa, por lo que ha reclamado que depure responsabilidades "por decencia y por respeto al pueblo valenciano".

La responsable jurídica, Ana Barceló, ha denunciado en un comunicado que la líder 'popular'"no haya salido ya públicamente a exigir a los senadores Fabra y Pedrosa y al 'expresident' Camps su dimisión", pues los tres "deben abandonar inmediatamente las instituciones". "No estamos hablando del pasado, sino de dirigentes y militantes que representan al PPCV en distintas instituciones públicas”.

En la misma línea, Podemos ha exigido a Alberto Fabra y Pedrosa, ambos senadores en activo que renuncien a sus escaños.

Pedrosa acudirá a declarar como testigo en abril.