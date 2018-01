El cartel del próximo "enOrbita" anima el fin de semana musical

A estas alturas aún siguen resonando ecos del pasado #PettyFest y esa preciosa versión que hicieron los hermanos Lapido del tema "You and Me" del que podéis disfrutar una parte aquí.

Pero ya tenemos que ir cambiando el chip, planificando nuestras próximas paradas musicales, como por ejemplo el festival "En Órbita" que este jueves desveló su cabeza de cartel, siendo nada más y nada menos que "Lori Meyers", una buena forma de celebrar sus 20 en los escenarios.

Mientras llega ese 12 de mayo, tenemos ante nosotros otro fin de semana y con él una nueva selección con las citas musicales más interesantes y que son:

Viernes 19.-

17.30 - Paco Chica - LemonRock Hostel - De nuevo en un formato que se le da realmente bien, el de crooner, gracias a una voz poderosa que encaja como un guante en esas canciones de otros tiempos. Temas para paladear de forma tranquila y entre amigos, sin duda la opción más elegante del "afterwork" en nuestra ciudad.

22.00 - One voice, One bass - Pub New Orleans - Uno de los locales que desde su origen ha apostado por distanciarse de la norma comercial imperante en el ocio nocturno, buscar algo diferente y de calidad, para muestra la música que realiza este dúo, versiones con el jazz como único protagonista.

23.00 - El lobo en tu puerta - Sala Boogaclub - Aterriza en Granada esta formación chiclanera, tres gaditanosque crean sonidos rock con toques blues, tal y como se puede ver en sus tres trabajos publicados, creadores de atmósferas potentes en sus directos. El grupo "Tss Tss" serán sus teloneros.

Sábado 20.-

21.00 - Ayax y Prok - Sala El Tren - Cuando se habla de hip-hop y rap andaluz por norma se nos va la mente a los grandes nombres sevillanos como SFDK, Tote King o Mala Rodríguez,aunque sea de Jerez de la Frontera su carrera musical está vinculada a la capital hispalense, grandes precursores de este estilo pero en Granada también empieza a calar, tanto es así que la noche del viernes que viene, 26 de Enero el #GranadaCalling estará centrado en él. Mientras llega esa fecha tenemos a este dúo que saltó a los medios en 2016 por subir un vídeo a YouTube bajo el nombre de "Polizzias", mostrando a policías, por el que se vieron sujetos a la aplicación de la "Ley Mordaza". Versos afilados y nada de vergüenza disponible para todos.