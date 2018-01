El PP de Vila pedirá en Pleno el descuento en el bus de Palma para los ibicencos

El grupo municipal Popular pedirá al Pleno del Ayuntamiento que se inste al Govern de les Illes Balears a dar cumplimiento al acuerdo del Parlamento de fecha 2 de mayo de 2017 y, en consecuencia, que se apliquen con carácter urgente los descuentos previstos por la aplicación de la Ley de Capitalidad a fin de que las personas con residencia en Eivissa se beneficien de los mismos descuentos que las personas residentes en Palma en cuanto al transporte público.

Como se recordará, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento balear aprobó en mayo de 2017 una Proposición no de ley relativa al desarrollo del artículo 88 bis de la Ley de Capitalidad de Palma y en la que se instaba al Govern a aplicar -antes de la finalización de 2017- los mismos descuentos en el transporte público que tienen los residentes en Palma a todos los empadronados en las restantes islas. Los ‘populares’ han explicado que, a pesar de que el acuerdo se aprobó en el mes de mayo y del compromiso del Govern balear de aplicar estas bonificaciones en el transporte público de Palma antes de finales del pasado año, “en este momento los vecinos de Eivissa siguen todavía sin poder hacer uso de unos beneficios a los que legítimamente tienen derecho por ley”.

Las bonificaciones en el transporte público de Palma que la Ley de Capitalidad prevé para los residentes de las Pitiüses y Menorca incluirían los traslados desde el puerto y el aeropuerto al centro de la ciudad y, para los estudiantes universitarios y de ciclos de formación profesional desplazados en Mallorca, los mismos descuentos que se aplican a los residentes en Palma.

Los ‘populares’ consideran que la no aplicación de esta norma legal continúa generando una “situación de discriminación hacia los baleares que no están empadronados en la capital del archipiélago” y citan como ejemplo el hecho de que un residente en Palma paga un euro para ir del aeropuerto a la ciudad, mientras que un residente de las Islas Baleares que no sea de Palma está obligado a pagar cinco euros para desplazarse desde el aeropuerto de Palma en la ciudad, lo mismo que pagaría un visitante de cualquier otra ciudad española o europea. A juicio del Partido Popular, “esta discriminación supone tratar los baleares que no son residentes en Palma como un visitante a su propia casa”.

Los concejales del Partido Popular han indicado que lo mismo ocurre con los ibicencos, formenterenses o menorquines que estudian en la ciudad de Palma y que, por el hecho de estar empadronados en una isla distinta, no tienen las mismas ventajas a la hora de acceder al transporte público. “La capital de Illes Balears -recogida en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía- es la misma para todos, sean residentes en Palma, en Eivissa, en Formentera o en Menorca, puesto que todos los residentes del archipiélago contribuyen a los efectos económicos que se derivan precisamente de la Ley de capitalidad”, han explicado.