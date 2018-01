Turrado dice que no tendría ningún problema en acudir a la comisión de las cajas

José Antonio Turrado asegura que no tendría ningún problema en pasar por la comisión de investigación de las cajas de las Cortes de Castilla y León. Podemos solicitó la comparecencia de todos los exconsejeros de la antigua Caja España, entre ellos Turrado. Sin embargo, su nombre fue uno de los que se cayó de la lista pactada por PP y PSOE para librar a los suyos de pasar por la comisión. Este jueves desde otro sindicato agrario, UGAL-UPA, reclamaban que se clarificara lo sucedido en los órganos de gestión de las cajas. Apuntaban directamente al secretario provincial de ASAJA y se preguntaban si desde su puesto de consejero se benefició de informaciones ventajosas sobre créditos, préstamos o hipotecas. Turrado defiende su independencia y honradez durante su etapa como consejero. "Prefiero que me llamen para hablar de agricultura que es de lo que más sé, pero no me importaría ir (a la comisión de las cajas)", dice. Recuerda que su sillón en el consejo de administración se los ganó en unas elecciones en las que Asaja concurrió de manera independiente y no se integró en ninguna estrategia impulsada por los representantes de los sindicatos de clase o los partidos políticos.

