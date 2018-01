El Eixo Atlántico urge a que Fomento saque el estudio informativo para las variantes de Rubián y Os Peares

El secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha apremiado al Ministerio de Fomento para que saque el estudio informativo para las variantes de Rubián y de Os Peares, para que “el tren Lugo-Ourense comience a ser competitivo”.

Ante la sucesión de reuniones de cargos políticos y representantes de asociaciones, y de la Confederación de Empresarios de Lugo, con directivos de ADIF, Vázquez Mao, sostiene que todas las explicaciones ofrecidas en esos encuentros “no son nada nuevo bajo el sol”.

En dichos encuentros se ha puesto el acento en la electrificación de la vía, “que ya anunció el ministro” como también anunciaba la “eliminación de los pasos a nivel”. “Esto no es necesario venderlo otra vez”, desvirtúa.

Vázquez Mao ha advertido que “con el trazado actual, aunque la gente venga en Ave desde Madrid a Lugo y no se tenga que bajar en Ourense, no va a ganarse ningún tiempo”. “El que determina el tiempo es el trazado y no la electrificación. Lo único que mejoraría los tiempos y permitiría que la conexión Lugo-Ourense sea competitiva, en torno a una hora, son las variantes, la de la Puebla de San Xiao, que está prácticamente hecha y las variantes de Rubián y Os Peares. Estas variantes no dependen de ADIF; depende de la secretaría general de infraestructuras (del ministerio de Fomento)”, puntualiza.

Por todo ello, el secretario xeral del Eixo Atlántico urge a Fomento a que “saque el estudio informativo y a partir de que se apruebe el estudio informativo es cuando entra ADIF con los estudios constructivos”.

De estos encuentros en Madrid, ha subrayado que “la única novedad que habría y que habría que celebrar sería que el ministerio anuncie públicamente la licitación de los estudios informativos de las variantes de Rubián y Os Peares, y ahí el tren Lugo Ourense comenzaría a ser competitivo”. “El resto no deja de ser volver a traer las rebajas de lo que ya se dio en navidad”, ha afeado.

En cuanto a los plazos, de la llegada a finales de 2019 del AVE a Galicia, Vázquez Mao ha apelado a que “la mayor parte de los expertos lo cuestionan, pero el actual ministro (Iñigo de la Serna) está desatascando muchas inversiones”.

Dicho esto, se muestra convencido de que “existen posibilidades de que se cumplan los plazos o por lo menos el atraso sea pequeño”.

Cosa distinta es la entrada en Lugo, cuestionando que llegue en 2019 al advertir que “en un año y medio no se hacen esas variantes y ese tiempo lo llevaría sólo la tramitación sí se anunciase”. Así establece que no antes de cinco años estaría el AVE en Lugo, es decir en el entorno de 2022 0 2023.