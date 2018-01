La hermana de la cajera asesinada en el Cash Récord se siente "engañada" con la investigación

La hermana de la cajera asesinada en el crimen del Cash Record en el polígono industrial de O Ceao el 30 de abril de 1994, Isabel López, ha salido al paso de las declaraciones del comisario de la Policía Nacional, Antonio Villamarín, en las que aseguraba que la investigación "se mantiene", dado que "nunca se archiva ningún caso".

Isabel López opina, sin embargo, "que si realiza estas afirmaciones, significa que no se ha leído el sumario del caso". De esta forma lamenta que las familias de los dos asesinados, pues además de Elena López también fue hallado muerto el reponedor, Esteban Carballedo, "no" tienen ningún tipo de respuesta por parte del juzgado y tampoco "ninguna información acerca de la investigación".

La hermana de la cajera reprocha al comisario que haya deslizado estas palabras "para quedar bien frente a la opinión pública" y denuncia que "lo que dice no es real", porque en todos estos años "nunca" informó ni se reunió con las familias. "Si realmente se hicieron diligencias y no se paró la investigación, que las lleven al juzgado y que allí decidan qué línea quieren seguir", sentencia.

A pesar de que, según lamenta, las dos familias se sientan "cansadas" por la falta de información y respuestas, y de los "engaños", ha advertido que van a seguir luchando para esclarecer dicho crimen, si bien confiesa que están "atados de manos".

Por otro lado, indica que "si la investigación no va bien" hay que tener la dignidad de informar a las familias afectadas y mantiene que existen intereses que impiden resolver el caso. Isabel López no duda de la culpabilidad del único investigado, un hostelero que actualmente reside en Burgos pero que en aquel momento regentaba un negocio en la Rúa Nova de la ciudad. "No entiendo por qué no le toman declaración en condiciones", se pregunta finalmente.