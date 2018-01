Promoción de los vinos de Rueda

La Denominación de Origen celebrará una cata, el próximo 24 de enero, en la que se presentarán elaboraciones especiales de la variedad Verdejo, uva autóctona de la zona, que confirman la gran diversidad y excelente calidad de los vinos de la DO.

Enofusión, el Congreso Internacional del Vino, celebra su octava edición del 22 al 24 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid junto a la XVI Cumbre Gastronómica Madrid Fusión. La D.O. Rueda no faltará a la primera gran cita enológica del año para presentar sus elaboraciones especiales, que sin duda sorprenderán tanto a los profesionales del sector como a los consumidores amantes del vino. Bajo el título “Los nuevos vinos de la D.O. Rueda”, la denominación de origen mostrará la versatilidad de la variedad verdejo, autóctona de la zona y seña de identidad de los vinos blancos de Rueda. Los asistentes podrán catar desde espumosos y dulces a fermentados en barrica y dorados. Santiago Mora Poveda, director general de la D.O. Rueda, será el encargado de introducir la cata que impartirá Jesús Díez de Iscar, director técnico de la denominación de origen.

Por otro lado, el 24 de enero, la D.O. Rueda también estará presente en el I Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León, que se celebrará en el Hotel Villa Magna de Madrid y en el que se podrá disfrutar de más de 40 vinos de la denominación de origen Rueda.

El I Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León, al que acudirán numerosos profesionales del sector (restaurantes, vinotecas, hoteles, grandes superficies, distribuidores, etc.), tiene el objetivo de dar a conocer la gran variedad y calidad de vinos que se elaboran en esta comunidad autónoma, así como impulsar el crecimiento de ventas de sus bodegas.