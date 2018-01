Una amiga mía trabajo durante más de 12 horas el primer día de Rebajas, por sólo 14 Euros. Un vecino me cuenta que le pagan un poco más de 4 euros por hora. Un joven me relata que le sugirieron que tenía que hacer una jornada laboral de 14 horas en una gran empresa. Si se negaba ya sabía las posibles consecuencias. Un padre de familia no sabe todavía si podrá asistir a la Primera Comunión de su hija porque la empresa a lo mejor no le da el día. Una madre con lágrimas en los ojos me decía que su sueldo no le permite que su hijo pueda estudiar el año que viene en Madrid. La pensión de los abuelos se convierte en la única salvación.

Conozco muchas historias como estas con rostros concretos que nos hablan de un trabajo indecente, indigno e inhumano. Padres que no pueden conciliar su vida familiar y laboral. Jóvenes a los que no les aseguran. Personas a los que les amenazan con no contratarles si exigen sus derechos. . Mujeres que cobran menos que los hombres. Gente que no sabe su horario laboral hasta el día anterior por la tarde. Jóvenes que son contratados en algunos establecimientos por su físico. Seguro que ustedes conocen muchos más casos.

Veo a mucha gente de mi entorno que están aceptando trabajos de jornada completa cobrando el salario mínimo interprofesional o mucho menos si les hacen contratos de formación y muchos los aceptan diciendo que prefieren eso a no tener ningún ingreso. No es digno ni justo.

Los jóvenes lo tienen mucho más difícil porque no les contratan ante la falta de experiencia y solo quieren que sigan estudiando y haciendo cursos, másteres, postgrados…

No se puede seguir asumiendo esta situación que cada vez va a peor, el futuro no se va a solucionar por arte de magia porque la realidad de cada día nos muestra unas políticas más duras, engañosas y manipulativas.

Me ofende escuchar las declaraciones triunfalistas de nuestro gobierno sobre el empleo. La crisis ha creado más distancia entre las personas. Nos encontramos con sueldos de hace 10 años. Se nos vende como un triunfo la subida del salario mínimo. ¿Pueden muchas familias vivir con ese dinero? Creo que en este momento ningún partido político, organización empresarial o sindicato está defendiendo a las personas que viven en situaciones indignas.

La situación del mercado laboral me parece más noticia que la crisis catalana o la corrupción del principal partido de nuestro país o de la antigua Convergencia. Los medios de comunicación, en ocasiones, ponen el punto de ira en asuntos dónde no se juega la vida real de la gente.

Nuestros jóvenes tienen un futuro oscuro, muy oscuro. Es lamentable escuchar ciertas propuestas de parlamentarios que al final de mes tienen unos sueldos que no se pueden imaginar la mayor parte de la población. A lo mejor un paseo por loa vida real de la gente les puede hacer recapacitar y ser de verdad los representantes del pueblo.

Como dice el Papa Francisco. “El trabajo es un bien de todos, que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase de grave dificultad y de desempleo con las herramientas de la creatividad y la solidaridad. La creatividad de empresarios valientes, que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad, que renuncian a algo y adoptan un estilo de vida más sobrio, para ayudar a aquellos que pasan necesidades»