Algún pseudopartido que anuncia candidatura en Palencia para las próximas elecciones, organizaciones de dudosa procedencia por su casposa ideología y determinados ciudadanos, nos dejáis comentarios en las redes preguntando con inquina sobre las razones por las que no os damos cuartelillo en nuestra emisora.

Aclaremos desde el principio algo que debería ser una obviedad: en la SER en general, y en Radio Palencia en particular, no hay cabida para machistas, racistas, xenófobos, homófobos y otros “istas” y “fobos” que se engloban en una línea fascistoide que choca frontalmente con la pluralidad del periodismo y, ante todo, con derechos humanos que son fundamentales. En la SER tenemos un libro del estilo del periodismo oral que intentamos aplicar con mayor o menor fortuna.

Y en esa línea les aclaro a algunos que exudan machismo por cada uno de sus poros, que como política preventiva de los delitos de violencia machista, una terrible lacra, evitamos emitir mensajes de corte sexista o cualquier información que incite al odio hacia las mujeres. Y es que alguno es como un martillo pilón intentando vendernos una realidad que no puede encubrir otra tremenda que vivimos cada año: la de decenas de mujeres que son asesinadas a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales.

Tuvo que salir la Fiscalía para recordar que tan sólo el 0,0075% de las denuncias son falsas. Os lo recuerdo a algunos que destiláis un peligroso odio. Otro tema es de los inmigrantes. Y aquí a mucho xenófobo y racista, a mucho individuo sin alma que clama para que no se ayuda a los que vienen de fuera buscando la dignidad humana, os digo que Prisa Radio siempre va a proteger en sus informaciones a los más desfavorecidos. Las personas no son en sí mismas legales ni ilegales, lo son sus actos, nos recuerda el libro de estilo; y conviene enfatizarlo ante tanto xenófobo que trufa de ira indeseable e impresentable las redes sociales.

No hay cabida para ni un solo mensaje que transmita la deleznable y repugnante idea de que la solidaridad deba dirigirse, única y exclusivamente, a los españoles o los palentinos. Esa xenofobia que se expande por las redes hay que combatirla con la debida contundencia. Y esto no me lo invento yo. Está en nuestro libro de estilo. Pero sobre todo está en los corazones y en las cabezas de las gentes de bien. Que quede claro. Los inmigrantes que entran en cualquier país, no lo asaltan. Simplemente, ingresan en él.