Laura Pérez, expulsada de Podemos Ahal Dugu

La ex secretaria general de Podemos en Navarra y actual parlamentaria foral Laura Pérez ha sido expulsada cautelarmente del partido, que le reclama a la vez que abandone su escaño parlamentario.

Se le acusa de haber infringido gravemente el código ético de Podemos. La decisión ha sido adoptada por la Comisión de Garantías democráticas de Navarra, a la que se remitió un expediente abierto por el Consejo de Coordinación, que acusa a la parlamentaria de haber protagonizado actuaciones que han "manchado el buen nombre y la imagen de Podemos" restando credibiilidad al proyecto.

Laura Pérez ha dicho a la SER que recurrirá esta expulsión cautelar ante los órganos nacionales del partido y que no piensa abandonar su escaño. "En ningún caso he incurrido en las actitudes de las que se me acusa", ha dicho Pérez, "lo que sí he hecho ha sido denunciar los graves incumplimientos de los procedimientos internos establecidos por parte de la nueva dirección del partido".

El actual secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, ha dicho que hay que respetar las decisiones de los órganos del partido y que si la expulsión se confirma, exigirán a Laura Pérez que deje su escaño. "De entrada, ya no puede hablar como cargo o militante de Podemos porque está expulsada", ha indicado Santos.