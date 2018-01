Fisac: "No me entra en la cabeza jugar para perder"

Porfi Fisac, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido antes de jugar contra el Real Madrid este próximo domingo en Illunbe, en el que será el último partido de una buena primera vuelta para los donostiarras. Partido muy complicado que, además, afronta el GBC con la baja de Joan Pardona, y las dudas de Henk Norel, Danny Agbelese, Dani Perez y Kenny Chery.

-Partidazo. "Es un partido muy bonito para nosotros, pero muy difícil de jugar porque es difícil saber donde podemos cerrarles, porque todos son muy buenos. Es un lujo poder recibirles y queremos darlo todo para hacer felices a nuestra gente en Illunbe".

-Luchar con lo establecido. "Llevamos tiempo luchando contra la lógica. Nadie pensaba que este equipo podía salvarse y estamos en una buena situación para lograrlo. Nadie piensa que podemos ganar al Madrod, y estamos luchanbdo con fuerza, como titanes, por ir contra lo que es lógico. Y eso es lo que vamos a hacer contra el Madrid, porque cada partido es un sentimiento que es hacer ver a todos que podemos estar aquí. Hay muchos jugadores que están creciendo y es un orgullo".

-Se puede ganar. "Lo único que mis jugadores están iguales al Madrid es en el amor y la lucha por la camiseta. Ellos nos ganan en todas las facetas, pero es deporte y no me entra en mi cabeza jugar un partido a perder. Sería complicado decir en que facetas podemos ganarle, es complicado, pero estamos trabajando para ello",

-Muchos partidos del Madrid esta semana. "Tienen tanta rotación que no les afectará. Para este equipo no tiene influencia. Lo tiene más para los equipos de abajo que jugamos pocos partidos, porque apenas jugamos 34 partidos cada temporada".

-Misma valentía que contra el Barça. “El mismo camino, sí. Se que es un arma difícil para jugar contra un grande, tendríamos que jugar a menos posesiones, pero a nuestros aficionados les hemos asegurado que se van a ir felices de cada partido y eso lo vamos a hacer, ojalá que con victoria".

-El club y Carlson. "“Le pido a la presidenta que todo el mundo en el club esté al día en salarios y desde que he llegado están cumpliendo a rajatabla, aunque es cierto que ahora estoy tocando las narices con un alero. Mike Carlson está ayudándonos y está recuperándose, pero no está bien, y le estamos ayudando. No es una idea ficharle este año”.