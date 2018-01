Eusebio Sacristán, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios en Zubieta para analizar la visita del Celta a Anoeta de este domingo, con el que arranca la segunda vuelta de La Liga.

-Ugencias. “Comienza la segunda vuelta, convencidos de que lo que hemos vivido nos va a servir, porque estamos con la ilusión y la mentalidad de que la segunda vuelta sea mucho mejor para lograr la consistencia y regularidad, para que cuando terminemos estemos todos felices".

-Reuniones entre semana. “En la línea de lo que hacemos habitualmente. Cuando vives una situación difícil, miras a ver que puedes hacer para que mejore. En esa línea, desde la claridad, la naturalidad y sinceridad. Así ha transcurrido esta semana. Porque tenemos que estar juntos para salir adelante”.

-Cambios. “Analizo lo que pasa en cada partido, ver nuestro rendimiento en cada partido. Tenemos que ganar en solidez y hemos trabajado en eso durante la semana. Ver qué detalles podemos hacer diferentes para lograr esa consistencia”.

-Tranquilidad en el club. “He percibido tranquilidad porque es importante mantener la calma en este momento porque debemos conseguir que los jugadores estén tranquilos durante el partido. Y por eso hemos mandado el mensaje a la afición de que necesitamos si apoyo durante el partido, y en este momento quizá un poco más. Afrontamos el partido contra un rival difícil porque fuera de casa ha logrado buenos resultados. Debemos responder con seguridad y confianza”.

-Zubeldia, titular. “Hay más posibilidades, pero digamos que es una de las opciones que más posibilidades tiene de que al final la llevemos a cabo”.

-Juanmi se enchufa contra el Celta. “Juanmi es un jugador que tiene siempre un rendimiento bueno y tiene una condición única, que es un gran talento para el gol. Siempre que participa, tiene ocasiones y siempre materializa alguna. Veo que ha pasado el momento con mucha entereza, cuando en diciembre jugó poco, y eso lo tenemos que aprovechar”.

-Celta de Vigo. “Es un equipo que domina muchos registros, tiene buena salida de balón pero si no consigue replegarse hace buenas marcas y tiene fortaleza a la contra y en el uno contra uno. Y cuando les dejas que tomen la iniciativa, lo hacen con mucho criterio. Es un equipo muy completo que domina muchas facetas del juego. Y están en un momento bueno”.

-Rulli, criticado. “Se está sientiendo señalado y no es algo positivo ni bueno es momento de apoyarle porque escun jugador relativamente joven y quizá esta pasando un momento difícil porque el equipo lo está pasando mal. Pero hay que pensar que es importante, no porque paran balones sino porque están en el inicio de nuestro y cuantos más tranquilo tengamos a nuestro portero, mucho mejor”.

-La afición no pitará. “Estoy convencido de que no, porque tenemos una afición que está volcada con el equipo lo que pasa es que les pido que sigan así porque estos resultados malo puede hacer mella en la resistencia de nuestra aficion. Y que esperen hasta el final del partido y si el equipo no lo ha hecho bien, entenderé su análisis negativo. Que no se nos acumule ese descontento y se exprese antes del final del partido. Estamos convencidos de que les vamos a dar la alegría que merecen, pero los malos momentos hay que pasarlo juntos”.