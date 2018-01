Homenaje de Radio Sevilla a la donación y el trasplante de órganos

Radio Sevilla se ha implicado este viernes en un pequeño homenaje a los hombres y mujeres que convierten el fallecimiento de una persona en posibilidades de vida para muchos otros: desde la familia del donante, hasta los enfermeros, trasportistas, médicos, cirujanos y finalmente, el receptor. Entre todos logran, cada vez con mayor frecuencia, que las familias, hasta en un 90%, acepten la posibilidad de la donación.

Eso precisamente ocurrió ayer, cuando al hospital Virgen del Rocío llegaron los órganos de tres donantes. A partir de ese momento, se puso en marcha toda la maquinaria para que, en cuestión de horas, se realizara la ‘extracción’ y el ‘implante, en palabras de los cirujanos.

No han podido estar en el programa, por este motivo, dos de los responsables de estas operaciones: los cirujanos Eduardo León Dueñas, responsable de trasplante renal y Miguel Ángel Gómez Bravo, responsable de trasplante hepático.

Cindia Morales, Amparo Remesa, Juan José Egea, Salomón Hachuel, Manuel Borjaabad, Mathew John Keniy José Miguel Borrego / Cadena SER

Sí han participado Juan José Egea Guerrero, coordinador sectorial de trasplantes de Sevilla-Huelva desde 2015, quien confesaba que lleva permanentemente dos teléfonos y una cargador y recordaba cómo, hace 30 años, cuando no había móviles, tenían que ir “con una bolsa de monedas para utilizar en las cabinas de teléfono”. Desde entonces mucho ha cambiado el cómo se afronta una donación “gracias a que se ha roto la barrera de la formación y de la información sobre la donación”.

Amparo Remesa, esposa del donante Ángel, nos ha contado lo importante que es hablar de estos temas para cuando llegue el momento no se tengan dudas sobre la decisión de donar o no: “Saber que mi marido quería donar fue determinante para que ahora me sienta mejor sabiendo que vive en otros”. En todo momento se ha sentido muy “arropada” por el equipo médico, quien le ha informado del proceso a seguir. Un proceso que empieza con el personal de enfermería de la UCI de Trauma, como es el caso de la enfermera asistente Cindia Morales, un puesto que pidió ella porque es una unidad pionera en la sanidad en patologías graves. Las circunstancias que vive son todas “malas” pero la satisfacción viene cuando se “es capaz de convertir un fallecimiento en vida para los demás y que esto, además, lo entienda la familia”.

Esta primera hora finalizó con la intervención de otro de los eslabones indispensables en esta cadena: aquellos que transportan tanto los órganos como a los equipos médicos que tienen que hacer la extracción. Se llama Mathew John Keni, había dormido esta noche sólo tres horas y se había ocupado del traslado de dos de las donaciones que llegaron esta noche al Virgen del Rocío:

Avanzado en la cadena de la coordinación de trasplantes, los últimos protagonistas entrevistados por Salomón Hachuel fueron el responsable quirúrgico de trasplante cardiaco José Miguel Borrego, cuyo trabajo tiene la particularidad de que entre la extracción y el implante del órgano no pueden pasar más de 3 ó 4 horas, con la exigencia de que el corazón tiene que funcionar perfectamente desde el primer momento “no como otros órganos que pueden recuperarse si en principio no marchan todo lo bien que debieran”. Esta exigencia de calidad, este enorme grado de profesionalidad, es el que finalmente desemboca en el receptor, en este caso en Manuel Borjaabad y en forma de riñón.

Mathew John Keni, José Miguel Borrego, Juan josé Egea, Amparo Remesa, Rafael Medina, Cindia Medina y Salomón Hachuel / Cadena SER

Manuel solo tuvo que esperar 20 días para el trasplante, justo ocurrió el día que empezaba su diálisis: “Hace tres meses no podía caminar tres calles, ahora soy capaz de ir a Cádiz andando”. Exultante, con una nueva oportunidad en la vida, estuvo acompañado por Rafael Medina, director de la Unidad clínica de Urología y parte también de esta cadena que explora el deseo de la persona que fallece: “No hace falta tener el carné de donante, si alguna vez ha expresado favorablemente a la donación, nos sirve para comenzar con el ciclo”. El final fue la lectura de una carta, la que la coordinadora de trasplantes le envió a Amparo Remesa: “Le informamos de que el corazón de su marido está en un hombre de cuarenta años y se encuentra bien, que un riñón está en Sevilla y otro en Huelva, que el hígado lo recibió una persona de Málaga…”. Escuche el contenido completo: