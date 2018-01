Setién: "Seremos valientes, será un partido muy entretenido"

Larga, muy larga fue la comparecencia de Quique Setién en la previa del enfrentamiento del Betis con el Barcelona. El técnico cántabro volvió a reivindicar su forma de jugar para asegurar que "prefiero quedar 6-6 o 5-5 antes que 0-0". Ante el Barça tendrá la oportunidad de seguir defendiendo su particular estilo de juego, aunque advierte que "si nos meten seis, aparecerán los oportunistas", sin entender que lo que quieren sus aficionados, ante todo, es que gane su equipo.

Setién advirtió también que Fabián "debe firmar su renovación, de lo contrario voy a hablar con él", poniendo como ejemplo la situación de Ceballos en el Real Madrid, donde juega muy poco. Esto ha sido lo más interesante de lo manifestado por el entrenador del Betis en la rueda de prensa previa al partido frente al Barcelona:

El partido contra el Barcelona: "Todos conocemos a este equipo, las dificultades que entraña y trataremos de aportar lo necesario para comprometerle y estamos convencidos de que podemos ganarles. Como pensemos en todas las cosas difíciles que tiene ya sales con dos goles en contra. Pero estamos en un buen momento, fuertes, con confianza y seguro que podremos hacer posesiones largas en las que ellos puedan correr detrás del balón y que tengamos ese punto de acierto. Lo que sí puedo asegurar es que será un partido entretenido, por eso nos ponen a jugar tantas veces los lunes".

Messi: "A ver si el chaval éste que suele decidir muchos partidos está pensando más en el partido de Copa de la próxima semana y nos da la opción a nosotros".

¿Estilo de juego temerario?: "No soy una persona temeraria, sí cauta. Antes de dar un paso miro cómo está la baldosa. Dependemos del punto de inspiración que tengamos, de cómo hagamos las cosas, aunque esto a veces no te sirve para ganar, pero tenemos mucha ilusión en ganar este partido. A nuestra afición tenemos que darle este punto también de ilusión y de ambición. Y nos podrán meter seis, pero hemos decidido jugar de una manera y así lo haremos. Si nos meten 6, felicitaremos a Valverde y el domingo que viene competiremos igualmente, si ganamos o perdemos”.

Resultado con goles: "Prefiero ver un partido de 6-6 o 5-5 que uno de 0-0. Hay mucha gente que no comparte este pensamiento, todo es respetable. Hay un compromiso de verdad con el espectáculo que yo tengo claro. No valdría para cambiar las cosas de mi mentalidad. Ojalá se viera un partido así, porque nosotros seremos el equipo más entretenido de LaLiga. A mí eso siempre me ha compensado eso. No me gusta tener equipos timoratos. Eso lo respeto muchísimo, pero lo que siento de verdad es eso”.

Renovación de Fabián: "Si Fabián tarda en firmar, hablaré con él. No es fácil tomar decisiones cuando te juegas mucho dinero, cuando te tocan los grandes. Pero luego está tu situación personal. Veo a Dani Ceballos, que tenía ilusión por irse a Madrid y ahora lo ves triste, ya seguro que no le importa el dinero. Tomamos decisiones a veces que con 21 años no son importantes. Tú quieres jugar al fútbol, vas al Madrid y luego hay dificultades. O eres un superclase o te verás en el banquillo. No es el momento para que Fabián se vaya del Betis. Ha crecido más en los últimos cuatro meses que en todos los anteriores. En un grande no sería tan feliz como aquí. Si no firma, me sentaré con él para que se entere. Es lo mismo que te dije a Ceballos. Ahí está, todos podemos sacar las conclusiones que queramos".