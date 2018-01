La campaña del IAM contra el acoso a la mujer ‘crispa’ a numerosos usuarios de Youtube

La campaña contra el acoso callejero 'No seas animal', del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ya puede volver a visionarse en YouTube, después de que la Junta haya explicado a la plataforma que su campaña no es un contenido inapropiado, como han denunciado "numerosos usuarios", que se han sentido ofendidos por una campaña que busca la complicidad de los jóvenes contra el acoso callejero que sufren las mujeres.

En ese vídeo, un chico con careta de cerdo grita barbaridades a una chica por la calle, otro con careta de buitre la acecha en una discoteca o uno con careta de búho no le quita ojo de encima. También está el pulpo, que toca todo lo que puede, o el gallito, que dice piropos a distancia. Las metáforas se acompañan con mensajes. "Estos comportamientos no son propios de personas"; "Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga" y "El acoso callejero es una forma de violencia machista".

YouTube permite a los usuarios la opción de denunciar un contenido que no les guste, que consideren inapropiado. La plataforma retira los vídeos provisionalmente cuando se acumulan denuncias de este tipo, hasta que el equipo los revisa con detenimiento. Esto es, exactamente, lo que ha pasado con 'No seas animal', que durante unas horas no ha podido visionarse. Quienes lo han intentado mientras no ha estado operativo han encontrado el siguiente mensaje: "Hemos eliminado este vídeo porque infringía la política de YouTube sobre desnudos y contenido sexual".

CADENA SER

La campaña, en la que colabora también el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), ha sido muy criticada desde el comienzo por colectivos conservadores, que han llegado a referirse a ella en las redes sociales como "la campaña contra el piropo".

Sin embargo, la iniciativa no es una campaña contra el piropo. Pretende erradicar el acoso callejero a las mujeres, la práctica "machista y sexual más comúnmente aceptada", como explicó el director del IAJ, Francisco Pizarro, durante su presentación. Se dirige contra "conductas que cosifican, comentarios sexuales explícitos o implícitos que los hombres hacen cotidianamente a las mujeres en las calles, sin ver en ello violencia, pero que favorecen la situación de vulnerabilidad sexual de las mujeres", según Pizarro.

Durante ese acto de presentación, la directora del IAM, Elena Ruiz, explicó que la campaña "quiere concienciar sobre ese machismo, más propio de los animales que de las personas". Para Ruiz, "el hombre hace uso de su conducta machista para creerse en el derecho de tratar a las mujeres como objetos sexuales, normalizando así una situación de vulnerabilidad que a veces deriva de agresiones y/o abusos sexuales".

Revisado el contenido ya puede visionarse de nuevo. No ha resultado pues, inapropiado, señalar y denunciar conductas que normalizan la agresión sexual.