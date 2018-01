La agencia tributaria colaborará con el ayuntamiento de Úbeda para intervenir a los incumplidores

El ayuntamiento de Úbeda ha cerrado 2017 con un ahorro de 8 millones de euros que, además, generan unos 6000 euros al año de beneficio, por el interés bancario del 0,07% con el que está depositado. Lo ha dicho el teniente de alcalde de Úbeda, Javier Gámez, en un balance que ha hecho de la tesorería del ayuntamiento.

Además, ha señalado, el consistorio está cumpliendo con los proveedores pagándoles por sus servicios y suministros con un promedio de 13 días; menos de la mitad del máximo establecido para ello. Ha anunciado también dos novedades: por un lado, los ubetenses podrán pagar a partir de ahora sus impuestos con la tarjeta de crédito en el ayuntamiento

Por otro, el ayuntamiento ha firmado un convenio con la administración tributaria (Hacienda) para que, en caso de que el ayuntamiento no pueda expropiar fondos en cuentas bancarias de personas que no hayan contribuido al pago de sus impuestos, bien porque la cuenta no esté domiciliada en Úbeda o porque no exista acuerdo con las entidades, lo hará hacienda aunque acabe revirtiendo en las arcas municipales. Gámez señala también que se sigue reduciendo la deuda a pesar de que se hayan reducido los impuestos