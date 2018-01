Caer en la cuenta

Este martes se reúne por primera vez la comisión creada en el ayuntamiento de Valencia para caminar hacia la igualdad en las Fallas. La idea es emitir recomendaciones sobre la materia , no prohibir ni sancionar .

Sería una buena noticia que la recomendación fuera un mecanismo suficiente. Que una vez señalada la actitud, la canción, la expresión machista de cualquier tipo, se corrigiera. Que no haga falta prohibir, porque demostremos la madurez y el compromiso.

No reír las gracias machistas, no actuar de comparsas de lo que se considera normal, también es luchar contra la violencia de género. Y quienes creemos en ello, seguiremos haciéndolo. Y cada vez, no me cabe la menor duda, seremos más.