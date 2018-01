Operación Frío: Cáritas reabre el Albergue de la Paz ante la carencia de plazas

Valencia tiene un nuevo albergue, gestionado por Cáritas, que tendrá 23 plazas de alojamiento temporal para personas sin hogar. Se trata del antiguo albergue de La Paz, que reabre con medios de Cáritas, a la que la parroquia propietaria del edificio ha cedido una de las plantas. De esa veintena de plazas, ya están a disposición de los más vulnerables 16.

Tres de ellas, reservadas para mujeres, porque, como explica la coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas, Ana López, hay menos mujeres que hombres en las calles, pero suelen encontrarse en peores condiciones.

López destaca que el albergue de La Paz es temporal, que se ha puesto en marcha pensado especialmente para los meses más fríos, pero como una solución de urgencia, para que las personas sin techo pasen la noche pero después busquen recursos y servicios sociales más estables.

Y es que en las calles viven personas de muy diversos perfiles, que no tienen hogar por causas muy distintas. Aunque reconoce que desde la Conselleria se están haciendo cosas bien, como la Ley de Renta de Inclusión, López se muestra crítica con el hecho de que no haya estudios ni se puedan dar cifras del número de personas sin hogar, y, sobre todo, con la gestión de la operación frío. La coordinadora de Cáritas asegura que no hay plazas suficientes, y d enuncia que se trata de un problema recurrente.

Y como uno de los retos pendientes, destaca la redacción de una estrategia autonómica de personas sin hogar, a semejanza de la estatal. En este sentido, espera que la Conselleria reúna a las entidades que trabajan con personas sin hogar, agrupadas en la plataforma Sense Llar.