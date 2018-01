A ningú ens agrada que ens molesten a casa nostra. De fa uns dies és la sentència europea que dóna la raó a un veí de Xúquer i li compensa pels sorolls que durant anys ha patit. Però també és cert que quan es critiquen les coses és necessari assessorar-se abans. Ara els veïns d'Amado Granell, General Urrutia, han dit que no, ni de conya, a la instal·lació de les cotxeres provisionals de la linia T2 del metro. Que tramvia sí, però cotxeres no. Que quantes molèsties... que baix de sa casa no. Que les duguen a Nazaret. No sé encara que pensaran els veïns de Nazaret, tot i que puc imaginar-ho. Si sé que pensen els veïns de Tarongers que tenen les cotxeres prop de sa casa. Que no és per a tant. Abans de declarar una guerra cal contar fins a tres, cal parar-se a pensar. Està bé que defenguen allò que consideren seu... encara que siga de tots. Però no prenent com ostatges altres veïns, els de Nazaret.

