Rifirrafe entre Moragues y Oltra por la ausencia de Compromís en el acto del AVE

El delegado del gobierno, Juan Carlos Moragues ha insistido este viernes en su crítica a Compromís por su intención de no acudir a la inauguración de la línea de AVE Madrid-Castellón, con la presencia de Mariano Rajoy. Moragues cree que Compromís ha iniciado una campaña que no le lleva a ninguna parte, porque ya hizo algo parecido en la entrega del premio Convivencia Manuel Broseta en el Palau de la Generalitat. Para Moragues, Compromís no sabe distinguir lo que es discrepar ideologicamente, y respetar lo que denomina tono institucional:

La vicepresidenta Mónica Oltra se ha amparado en el código de buenas prácticas del Consell para justificar la ausencia de miembros de Compromís, cargos orgánicos incluidos, de la inauguración el lunes del AVE a Castellón, que ella ha llamado MOVE por ser de velocidad moderada (el Euromed cubre el mismo trayecto en menos tiempo). Oltra ha explicado que el president acude por "cortesía institucional" a un acto organizado por el gobierno central (presidido por Rajoy), que carece de código de buenas prácticas, y que apuesta por la presencia multitudinaria de cargos públicos en sus inauguraciones. Que no hay ninguna batalla soterrada entre socios de gobierno y que el Consell acudirá con una representación "dimensionada" y liderada por quien representa a todo el gobierno, Ximo Puig.