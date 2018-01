Pactan condenas los albañiles que encontraron más 200 monedas de oro en las obras de una casa y las vendieron /

El hallazgo casual de más de 200 monedas de oro de gran valor histórico durante las obras de rehabilitación en una vivienda de Valoria la Buena (Valladolid) por parte de tres albañiles, que mantuvieron en silencio dicho tesoro y lo vendieron en distintas casas de empeño, ha concluido este viernes con una sentencia condenatoria para cada uno de los operarios que oscila entre los seis meses y un año y medio de prisión.

Son las penas finalmente pactadas por los albañiles, que de este modo, tras reconocer su culpabilidad, han evitado la celebración del juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, donde sí han comparecido pero únicamente a los efectos de manifestar su conformidad con la condena y su voluntad de no recurrir el fallo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El acuerdo alcanzado a última hora supone que el conjunto de penas de seis años solicitado para los imputados ha quedado reducido a la mitad, en el sentido de que P.G.O, el más beneficiado, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión (se exponía a tres); F.J.M, a un año, frente a los dos que le pedía el fiscal, y el tercero de los procesados, F.C.B, ha asumido una mínina de seis meses, la mitad de la petición inicial.

F.J.M. y P.G.O han siso condenados por un delito de hurto (artículo 175.1.1º), en el primer caso con la atenuante de reparación del daño, mientras que la condena al tercero es por delito de receptación (art. 298.1). Además, en concepto de responsabilidad civil, los condenados, cada uno en función del número de monedas vendido, habrán de indemnizar a la Consejería de Cultura en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

Respecto de la pena privativa de libertad, el juez, de conformidad con el fiscal y las defensas, ha acordado suspender la ejecución de las condenas por espacio de dos años, periodo en el que no podrán volver a delinquir ya que en caso contrario deberán entrar en la cárcel para cumplir pena.

Los hechos, reconocidos por los ya condenados, se remontan a los primeros días de febrero de 2016 cuando F.J.M. y P.G.O, que habían sido contratados por una familia para rehabilitar una casa en ruinas en Valoria, hallaron accidentalmente, enclaustrada en una pared, una vasija de barro con cientos de monedas de oro auténticas acuñadas en los reinados de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII.

Ante la localización de las piezas, cuya cronología está comprendida entre los años 1773 y 1882 y cuya cantidad exacta no ha podido ser concretada, ambos operarios acordaron repartírselas para obtener un beneficio económico, tarea en la que P.G.O. contó con la colaboración de un tercero, F.C.B, quien, conocedor de que las monedas no pertenecían al anterior y dado que éste no quería figurar en la transacciones de venta, se prestó a figurar en las operaciones tendentes a la venta de parte de ellas.

De este modo, tres de las monedas fueron vendidas a una empresa numismática de la capital vallisoletana y otras tantas a un compra-venta de Palencia, mientras que F.J.D.M. hizo lo propio con otras once en la misma filatélica de Valladolid.

OPERARIO ARREPENTIDO

La investigación se inició en abril de ese año al recibirse en la Comisaría de Las Delicias la denuncia de una persona que relataba que habían contratado a dos obreros para realizar labores de desescombro en una casa propiedad de su familia que se encontraba en ruinas y que pasados unos días uno de los operarios, F.J.D.M, arrepentido, le había llamado para confesarle los hechos.

El autor confeso hizo entrega además de un total de 1999 monedas que aún conservaba. Posteriormente, la Guardia Civil recuperó otras 38 monedas que estaban en posesión del segundo operario.

Las 237 piezas recuperadas, cuyo valor supera los 50.000 euros, están consideradas como parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León, de ahí que la Fiscalía de Valladolid solicite la entrega definitiva de las mismas a la Administración regional, como así ha acordado el juez sentenciador.