Firmas contra la macrogranja

En el Ayuntamiento de Cerecinos de Campos se han entregado las 2000 firmas que rechazan la instalación de una macro granja de porcino en el municipio. Una obra promovida por la empresa Innovaporc que, iniciada sin licencia y sin que su proyecto cumpla las normas urbanísticas del municipio, pretende albergar más de 3.400 cerdas y 77.000 lechones al año.

Fue precisamente la denuncia de los vecinos la que provocó la paralización de las obras, pero el ayuntamiento de Cerecinos está tramitando la aprobación de unas normas urbanísticas municipales que en el futuro podrían amparar su construcción. Por ello, con sus firmas, los vecinos insisten en su rechazo a este tipo de explotaciones, tanto en este momento, cuando las ordenanzas no permiten realizar la obra proyectada, ni en el futuro, como aseguraba Pedro Luis Anta, uno de los promotores de la recogida de firmas en contra de la macrogranja.

De cualquier modo y de momento, las normas no permiten esa actuación, por lo que confían en que la Delegación Territorial de la Junta tenga en cuenta este incumplimiento de la legalidad a la hora de resolver la autorización ambiental y la declaración de impacto ambiental que ha solicitado la empresa.

Unas macrogranjas ante las que, de momento, en la administración no hay novedades, como ha manifestado el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro: no hay novedades en la tramitación de los permisos solicitados en Cerecinos o Faramontanos. Si cumplen la legalidad no habrá impedimentos.