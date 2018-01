Rivarés acusa a la DGA de torpedear la negociación del ICA

El teniente de alcalde de Economía, Fernando Rivarés, ha reclamado hoy, viernes, que la negociación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el ICA se realice en la comisión bilateral entre estas instituciones. Además, Rivarés ha vuelto a acusar a la DGA de torpedear esa negociación.

El último ejemplo la comisión técnica convocada ayer a la que no acudió ningún representante del consistorio. "Que llamen el día antes, cuando saben que estamos el alcalde y yo en FITUR, y me entere yo antes por la radio que hay una comisión técnica antes de que se me convoque es feo", aclara Rivarés.

Sobre el contenido, el teniente de alcalde ha revelado hoy qué exigió por carta el Ayuntamiento hace ahora un año para aceptar el cobro del impuesto. "La progresividad fiscal para no cobrar a todos lo mismo, que se recupere la posibilidad de un convenio anual, por un mínimo de cuatro millones de euros, para obras hidráulicas en beneficio de la ciudad por la parte que la DGA va a cobrar de este impuesto", enumera Rivarés, que por último exige "el control y la gestión pública del agua, que aun no es un hecho en Aragón".

Sin embargo, los grupos que aquí apoyan a Santisteve y en la DGA forman el Gobierno, PSOE y CHA, han criticado que en Zaragoza en Común no haya un mensaje único. Carmelo Asensio, de Chunta, le requiere a Rivarés que si la posición del gobierno es esta, que se la explique "a su alcalde o al 'rompe recibos' de turno". Mientras que Javier Trívez, del PSOE, opina que "lo que tendría que haber hecho Santisteve es cesar a Híjar de sus responsabilidades" y le ha preguntado a Rivarés si son un "gobierno o un grupo de amiguetes, porque nadie coordina ni manda".

Mientras, desde la oposición, PP y Ciudadanos han lamentado que el Ayuntamiento no acudiese a la reunión de ayer. "Si seguimos sin acudir a las mesas técnicas, el llegar a un acuerdo va a ser muy complicado", reconoce María Navarro, del PP. Por su parte, Sara Fernandez, de Ciudadanos, reclama que "alguien tiene que representar al Ayuntamiento, porque se van a tomar decisiones que nos afectan a todos y no estamos allí".

Aliaga también exige al consistorio que se siente a negociar

El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, apuesta por el diálogo para resolver esta crisis del ICA. Le exige al Ayuntamiento de Zaragoza que se siente a negociar con el Gobierno de Lambán. Además, considera que el ICA es un impuesto solidario y así lo deben entender los ciudadanos de la comunidad.

"Hay que sentarse a negociar, y ayer, fue un mal paso no sentarse", dice Aliaga tras la ausencia del Ayuntamiento de Zaragoza en la mesa técnica de ayer. Aliaga reconoce además que este impuesto se tiene que entender como un impuesto solidario. "A veces tenemos que ser solidarios, porque si un pueblo tiene 260, cuando en verano vienen 1.000, ¿depuramos solo para los 260?", se pregunta Aliaga.

El presidente del PAR ha declarado, además, que no se sienten responsables de la situación que se está viviendo con la depuración de las aguas. Considera que el plan que se puso en marcha en 2009 desde la consejería de Medio Ambiente de Alfredo Boné, que implicaba la construcción de depuradoras en todos los pueblos de la comunidad, se paralizó debido a la crisis, pero que en ningún caso el proyecto estaba fuera de la legalidad jurídica. Y propone a aquellos que piensan que fue un fraude, a llevar el tema a los tribunales.