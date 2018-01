El paisaje se hunde entre los pinos en las Torcas de Lagunaseca

Lagunaseca es un municipio de la Serranía de Cuenca desviado apenas unos kilómetros de la ruta turística que comunica Beteta con el Nacimiento del río Cuervo. Bien merece que nos desviemos para recorrer el paraje de las Torcas, propuesta de excursión que nos ha dejado en Hoy por Hoy Cuenca nuestro guía Fernando Carreras de la empresa EcoExperience.

No, estas no son las Torcas de los Palancares. Tampoco son las lagunas de Cañada del Hoyo. Son las Torcas de Lagunaseca. “Las torcas son grandes hundimientos de forma circular, que se crean en el terreno debido a procesos de disolución de la roca caliza en las capas inferiores”, explica Fernando. “A diferencia de las de Palancares, que son más cerradas y redondeadas, las Torcas de Lagunaseca se hayan en un proceso de erosión y evolución más avanzado. En la mayoría de ellas, las paredes no son tan pronunciadas”.

Este paraje de Lagunaseca está declarado Monumento Natural. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Este paraje cuenta con la figura de protección de Monumento Natural y se extiende por una superficie de 188,42 hectáreas. Se encuentra dentro del término municipal de este pueblo serrano que toma su nombre de estas formaciones geológicas: Lagunaseca.

Llegamos saliendo desde el casco urbano por la carretera de Santa María del Val, en seguida, al lado derecho, veremos ya unos carteles que señalan el Monumento natural. “Lo mejor es dejar el coche en este punto y realizar el recorrido a pie”, recomienda nuestro guía. “Es un recorrido tranquilo, de dificultad media y unos tres kilómetros para ver la mayoría de torcas, aunque podemos hacer variantes, en función de lo que queramos caminar”.

El pueblo de Lagunaseca toma el nombre de estas formaciones geológicas. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

El paseo entre las torcas nos sumerge en un paisaje fascinante, en medio de los pinos, en el que de repente la tierra desaparece de nuestros pies. “Vemos estas gigantescas depresiones que, aunque de laderas no muy abruptas, sí que nos dejan ver el proceso de disolución y ruptura de la roca. También observamos perfectamente el proceso de gelifracción o ruptura de las paredes por la acción del agua que queda en las grietas y aumenta el tamaño al congelarse, rompiendo las rocas en trozos de menor tamaño”.

Enntre las torcas crecen pinos, arces, sabinas y avellanos. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Entre los pinos crecen también sabinas, arces, avellanos y muchas especies típicas del bosque mediterráneo entre los que viven ciervos, jabalís e incluso gatos monteses.