La dignidad de la gente es intocable

En las últimas semanas hemos asistido tristemente estupefactos a una saturación brutal en los pasillos del Hospital de Gran Canaria Doctor Juan Negrín. Las imágenes de unos pasillos de urgencias recargados de enfermos, sin la suficiente intimidad y sin los espacios necesarios para ser tratados con la dignidad debida, no es aceptable en el siglo xxI se mire como se mire. Y esto debe ser corregido de inmediato por el equipo directivo del centro hospitalario y por los responsables de la consejería de sanidad del gobierno de Canarias.

No puede ser que se diga, sin llegar a ruborizarse que solo se debe a una cuestión de pico de la gripe "y aquí pan y en el cielo gloria". Los representantes de las Asociaciones de pacientes, de los sindicatos de enfermería, de los Colegios profesionales de médicos y enfermeros etc, no comparten esta única justificación. Y es lógico.

Resulta muy claro que efectivamente el número de pacientes se multiplica en estas fechas por el virus de la gripe, es cierto además que muchos enfermos en vez de dirigirse a los centros de salud se van directamente al hospital y se sobrecargan las urgencias hospitalarias. Como también es verídico que desde hace demasiado tiempo falta personal en los servicios de urgencia del hospital, y que estos episodios de masificación no son nuevos. Y apunto dos razones más. Una, que no es otra que el número de personas que les pertenece el área norte, una zona que sufre un desequilibrio evidente respecto del Hospital Insular y la otra, que hacen falta otras dependencias para crónicos en el norte porque llenan las comas del centro hospitalario.

Con todo tenemos que existe un problema muy serio, que era conocido, del que nadie ha puesto remedio, y que debe ser solucionado desde ayer mejor que mañana.

Ya ha dimitido el jefe de urgencias, algunos apunta que también existía una mala organización y mal ambiente de trabajo. Sea como fuere, lo cierto es que la gente debe ser atendida en unas mejores condiciones, entre otras cosas, porque todo esto se podía haber previsto y no se hizo.

Estamos pendientes de la actualización de los servicios de urgencias de Canarias. Y se debe hacer pronto.

Después de la extraordinaria bajada de las listas de espera quirúrgica gracias a la nueva gestión. Se han realizado múltiples operaciones y ese debía ser uno de los caminos. Ahora tocan las urgencias, suponemos que con buen criterio tanto el consejero de sanidad y el director del Servicio Canario de Salud, tienen claro que tocan solucionar las urgencias, con urgencia.

No siempre el dinero es la única herramienta, pero ayuda. Toca más personal y mejor organización. Es por la dignidad de la gente. Tenemos que demostrar que estamos en el primer mundo.