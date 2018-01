Rémy: "Jémez me trató como una mierda"

El delantero francés Loic Rémy no ha dejado en buen lugar al nuevo entrenador amarillo, Paco Jémez, del que dijo que le trató "como si fuera un pedazo de mierda" dijo este jueves en el periódico La Provincia / Diario de Las Palmas

"Para mí", continúa, "había algo de antes" porque entiende que no es normal dejar de contar con dos jugadores "por llegar tarde; no puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde", denunció.

Y lo peor para él es que el entrenador "ni siquiera me habló; lo hizo con el presidente y el presidente vino a hablar con nosotros; no tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme 'no te quiero por esto, esto y esto', y terminar ahí. No soy un tipo que crea problemas; no habría peleado con él".