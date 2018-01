Güi Güi, en venta

Después de que saltara la noticia de la puesta en venta de parte del Parque Natural de Guguy o Güi Güi, como es conocido popularmente, el alcalde de La Aldea ha pedido al Cabildo de Gran Canaria o al Gobierno regional que adquiera los más de 3.000 metros cuadrados que comprenden este recóndito lugar de la isla con alto valor ecológico situado en el municipio.

Según la prensa local, el dueño de este paraje ha ofrecido en un portal web de China por 6.000.000 de euros "el pedazo de tierra dentro de la reserva más cerca de la costa que se encuentra junto a dos playas, la mayor de las cuales se conecta directamente con el suelo y la pequeña se extiende hasta el mar hasta que finalmente es engullida por la marea". El anuncio reza, además, que "todo el terreno está bendecido con una gran cantidad de recursos de flora y fauna".

Precisamente esta riqueza medioambiental es clave para que en este singular lugar no exista posibilidad alguna de edificación, tal y como asegura el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Miguel Ángel Rodríguez asevera que desde la Institución insular no les preocupa esta oferta, ya que "la Ley no permite ningún otro uso que el actual debido a su grado de protección, que es muy similar al de un Parque Nacional". El responsable del área insiste en "que no se construirá nada nuevo a no ser que alguna formación política decidiera cambiar la legislación".

Sobre la viabilidad de comprar este frente de costa, tal y como solicita el consistorio aldeano, Rodríguez no niega el interés del Cabildo por hacerse con él, aunque afirma que "no a ese precio". Desde el Gobierno de Canarias, restan importancia a esta oferta. Sin embargo, anuncian que la estudiarán. Lo afirma el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Rodríguez, que apuesta por analizar "todas las medidas de protección del lugar".

A la petición de compra, La Aldea añade que además "se abra un procedimiento para convertir este espacio en Parque Nacional". Señalan que con esta denominación, de la cual carece Gran Canaria, se generaría "un atractivo más para la isla". Todo ello será llevado al próximo pleno municipal.