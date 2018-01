Veneno: un arma política de doble filo

El veneno ha sido utilizado desde la antigüedad para quitarse de en medio a personajes incómodos en política, y también elegido por algunos grandes mandatarios y criminales de guerra para pasar a mejor vida… un alma letal muy discreta.

Dejó estupefactos a los miembros del tribunal, abogados y público. Y a los millones de personas que lo presenciaron después. Pocas veces se asiste a algo parecido en una sala y mucho menos en una comparecencia pública cuyas imágenes han sido retransmitidas más tarde por los medios de comunicación de todo el mundo, un mundo sujeto a las leyes de Internet y las RRSS de difusión instantánea e irrefrenable: un auténtico suicidio en directo.

Fue lo que el 29 de noviembre de 2017 hizo el ex general bosnio-croata Slobodan Praljak después de que se viera confirmada su sentencia a 20 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. El militar, célebre por ser uno de los más siniestros cabecillas de aquella contienda en el corazón de Europa, ingirió el veneno tras asegurar que él no era ningún criminal y que no reconocía la autoridad del tribunal que le juzgaba. El juez, como se ve en las imágenes que dieron la vuelta al mundo, tardó un buen rato en reaccionar. Aunque intentaron reanimarlo y fue rápidamente trasladado al hospital, murió de camino al mismo.

Todavía hoy se preguntan cómo demonios pudo introducir el botecito de veneno en el juicio y quién se lo dio, un escándalo que ha llevado a revisar las medidas de seguridad al más alto nivel en las instituciones europeas. Hablaremos también de otros casos previos de “suicidio” de otros acusados de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Además, recordaremos el suicidio por envenenamiento de uno de los grandes jerarcas nazis, Hermann Göring, quien acabó con su vida en su celda durante los juicios de Nüremberg, en una situación que recuerda mucho a la de Praljak. En medio de fuertes medidas de seguridad, ¿quién facilitó al nazi la cápsula de cianuro? Existen diversas teorías que analizaremos, así como la muerte de otros mandamases del Tercer Reich también por ingesta de tósigos. Hoy, en nuestra sección de Misterios de la Historia, hablamos de este asunto con Óscar Herradón, redactor jefe de la revista ENIGMAS.