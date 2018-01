El Río Duero Soria, 'obligado' a ganar de nuevo ante Mediterráneo

Después de darle un susto (y casi un disgusto a Teruel) y de cumplir sin problemas en casa del colista Tarragona, el Río Duero Soria afronta ahora un nuevo compromiso en el que está obligado a ganar. Rinde visita a Los Pajaritos este sábado, (19.15 h.) el Mediterráneo de Castellón, penúltimo de la Superliga, un rival a priori asequible para los celestes.

Manolo Sevillano, entrenador soriano, reconoce que el equipo no puede fallar en este encuentro. “Obligación tenemos seguro, porque nuestro objetivo es alcanzar la cuarta plaza. Y más allá de este partido, también es obligatorio no fallar en próximos partidos ni ante Barcelona o Ibiza, a los que queremos alcanzar. Si queremos meternos en play off, no podemos pinchar y mucho menos ante estos dos rivales”.

El duelo, afirma el entrenador-jugador, “será diferente al del pasado fin de semana. Tarragona aún no ha ganado, apenas ha ganado sets (sólo 3) y Mediterráneo, como L’Illa Grau, está peleando por evitar el descenso pero hace tres semanas estaban cerca de nosotros y además, ha incorporado a Salinas, que aporta equilibrio a su juego. No tendrá nada que ver con Mediterráneo. Sí creo que mi equipo es superior y que si hacemos las cosas bien debemos ganar, pero no va a ser una victoria fácil sin problemas”.

La plantilla del Río Duero Soria “está bien física y anímicamente. El parón navideño, que fue relativo porque apenas paramos de entrenar unos pocos días nos sentó bien y en cuanto llegó la semana de Teruel trabajamos muy bien y apenas se notó el parón”. Sólo Graells, con problemas en la espalda, presenta problemas físicos, pero “además de las típicas molestias, pero están todos bien”, afirma Sevillano.