Piden 19 años de cárcel por agredir sexualmente a los hijos de su pareja

La Fiscalía de Álava ha pedido 19 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a los hijos de su mujer durante cuatro años y desde que tenían 4 y 9 años, aprovechando que su madre no estaba en casa.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, afirma que los menores, un niño y un niña, vivieron en Vitoria con el imputado entre 2010 y 2014 y que durante ese tiempo los sometió "a conductas sexuales inadecuadas a su edad" con la intención de "satisfacer su libido" y para ello se valió de su superioridad.

Así, la Fiscalía afirma que el imputado obligaba a uno de los menores a desnudarse "aunque no quisiera hacerlo" y le "chupaba las orejas, la barriga y se pegaba" a sus "nalgas".

Añade que también exigía al niño que le realizara felaciones y si se negaba "le agarraba por los hombros, la cabeza, los brazos o le daba azotes en las nalgas, forzándole a que lo hiciera, llegando a eyacular". El acusado también realizó felaciones a este menor.

Según precisa el Ministerio Fiscal el hombre llevaba a cabo estos hechos cuando la madre no se encontraba en el domicilio por motivos de trabajo. Además afirma que el niño sentía miedo hacia el acusado, que éste le decía que era "su secreto y que no debía contárselo a nadie porque si no ' + Char(39) + 'se iba a enterar' + Char(39) + '".

De la misma manera, relata que el hombre hacía tocamientos "impúdicos e inadecuados" con "claro carácter sexual" a la otra menor, y le daba besos en la boca que "no fueron a más por la negativa y el rechazo" de la niña hacia el procesado, quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde enero de 2017.

La Fiscalía considera que el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual y otro de abuso sexual a menores de 16 años.

Además de los 19 años de cárcel, pide que se le inhabilite durante 27 años para ejercer cualquier tipo de profesión, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con menores, y que no se acerque a ellos durante 29 años.

También reclama que tras la pena de cárcel se imponga al acusado 5 años de libertad vigilada y que indemnice a los niños con 20.000 euros por los daños morales causados durante cuatro años.

El juicio por estos hechos tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia Provincial de Álava.