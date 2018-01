Puigdemont diu que pot ser president des de Brussel·les

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha defensat avui que és viable ser president des de Brussel·les gràcies a les noves tecnologies, però en canvi no podria exercir el càrrec com a "presidiari" a Espanya, per això ha advertit que només hi renunciarà si no té suport parlamentari.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigdemont, que segueix a Bèlgica, ha defensat que avui dia els grans projectes empresarials es governen amb l'"ús de les tecnologies" i que la llei catalana preveu "usos telemàtics" per governar.

Puigdemont ha subratllat, en aquest sentit, que la disjuntiva és "governar des de Madrid -a través del 155- o governar des de Catalunya i també des d'Europa", descartant al mateix temps un retorn a Espanya si el seu destí és la presó, ja que "no es pot ser president si s'és presidiari".

En aquest sentit, ha subratllat que el supòsit pel qual renunciaria a ser candidat a la Presidència és que "la majoria del Parlament de Catalunya em retirés l'autoritat que em va donar en la investidura -del 2015- per la qual sóc president, perquè el Parlament m'ha escollit i cap parlament m'ha retirat la confiança, que és qui ho ha de fer".

I així, en un missatge a ERC, ha indicat que el "pla de la restitució" de les institucions catalanes després del 155 "només és un" i en ell "hi estem compromesos tots els de la majoria" independentista del Parlament, ja que és "el que vam acordar".