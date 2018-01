Los ayuntamientos del entorno del Cabril, a la espera de que Enresa gestione la desmantelación de Garoña

Los ayuntamientos cordobeses del entorno del Cabril siguen con expectación el progresivo desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, cuya titularidad pasará a ser de Enresa, lo que conllevará un posible traslado de residuos radiactivos al centro de almacenamiento del Cabril, en la sierra cordobesa.

De momento, los residuos de uranio que están llegando al cementerio cordobés son aceptado con normalidad puesto que cumplen con la normativa nacional de seguridad nuclear, aunque desde los ayuntamiento se mantienen vigilantes ante todo lo que acontece en esta zona de alto valor ecológico y medioambiental. "Garoña sigue en proceso de desmantelamiento y lo que nos han trasladado es que ahora mismo están con el cambio de titularidad y una vez que forma parte de Enresa, ellos serán quienes programen la desmantelación y los que dirán dónde irán esos residuos. Ese tema se mezcla con el asunto del residuo de uranio, que sí que está entrando desde hace mucho tiempo. Es un pequeña cantidad autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclea. Ante eso, no hay nada que denunciar porque no está entrando nada que no esté permitido, aunque nosotros siempre estaremos vigilantes y atentos sobre lo que ahí ocurre", afirmó a la SER la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado.