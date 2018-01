La presión humana en las islas crece un 45% en 20 años, según Terraferida

La entidad conservacionista Terraferida alerta de un crecimiento constante de la presión humana en las islas año tras año. Señalan que sólo hubo cierto decrecimiento en 2009, cuando el valor máximo bajó un 1'1%, recuperándose el año 2010 con una subida de 60.000 personas.

Si se tiene en cuenta la punta máxima cada agosto en los últimos 20 años, la carga demográfica total ha subido en 641.210 personas, según los datos ofrecidos por los ecologistas. El máximo de 1997 fue de 1.419.316 personas, mientras que 20 años después ya se llegaba a un valor máximo de 2.060.525 personas, un incremento que califican de "espectacular" conj un porcentaje de subida del 45,2%. En 1997 se llegaba a un máximo de presión humana de 1,4 millones en agosto. En 2016 esta cifra ya se superaba el mes de junio y en 2017 ya estaba por encima de la de mayo.



Terraferida recalca que sube la presión todos los meses del año. Si se toma como referencia el primer día de año, en 1997 había 764.089 personas sobre las islas, mientras que día 1 de enero de 2017 ya eran 1.113.300, lo que representa 349.210 más, con un aumento del 45.7%. Un porcentaje de crecimiento medio punto superior al máximo del periodo estival.

Los años 2000, 2010 y 2016 han sido los años en que el máximo del IPH respecto al año anterior han subido más (54.000, 62.000 y 64.000 personas, respectivamente). Destacan que en estas últimas dos décadas en Baleares sale "un nuevo pueblo" de casi 20.000 habitantes en temporada baja, 25.000 a media temporada y 33.000 en temporada alta. Todos estos datos muestran un crecimiento que según la entidad "parece no tocar nunca techo y evidencia que así como se alarga la temporada turística, no disminuye el número de turistas que llegan en temporada alta". La tendencia de los últimos 20 años, permite dudar del relato oficial, según el que "avanzamos en la transición hacia un nuevo modelo económico más diversificado y sostenible, que destaca el ex vicepresidente del Govern Biel Barceló . Terraferida dice que estas afirmaciones "no tienen evidencia alguna que las respalde"·.

Sobre el echo real a las plazas turísticas, los conservacionistas señalan que según la CAIB el año 2015 en las Islas Baleares había 424.112 plazas turísticas legales. En 2017 sin embargo, ya se reconocen 552.680 a falta de actualizar datos de Ibiza y Formentera. A este aumento hay que sumar las de las bolsa de plazas, que la modificación de Ley Turística contempla también dentro de un "techo de plazas turísticas" a determinar, que se repartirá vía zonificación y que permitirá llegar a un mínimo de 623.624 plazas turísticas legales, casi 200.000 plazas turísticas más que cuando comenzó la legislatura

Terraferida destaca que" las Islas Baleares no necesitan más plazas turísticas y por eso proponen eliminar su crecimiento. Dicen que es "incomprensible que, cuando la propia ley dice que el límite máximo de las bolsas de plazas debe adaptarse a la capacidad de carga establecida en el planeamiento urbanístico y territorial, a través de "planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) y, en su caso, los planes territoriales insulares (PTI) ", que aún no ha fijado un techo"

La entidad recuerda que La ley turística dice que por cada nueva plaza se ha de adquirir otra en la bolsa de plazas de cada isla. Por eso entre las medidas que plantean proponen enmendar la ley para que cada nueva plaza turística haya de adquirir 2 plazas de la bolsa y que ésta esté formada sólo por plazas que se den de baja. También abogan por reformar los planes territoriales con criterios sostenibles y rebajar el crecimiento residencial. Aseguran que los diferentes planes permiten alcanzar un crecimiento aproximado de 3,7 millones de plazas, "una cifra elevadísima para unas islas tan saturadas".

También defienden que no se destine "ni un euro público más a promoción turística". Recalcan que las Islas gastan millones de euros en promoción en través de la conselleria de de Turismo, Consells y Ayuntamientos. Este gasto señalan "es un privilegio hacia el sector, para que cualquier empresa o autónomo de los otros sectores se pagan la su publicidad". Dicen que con las cifras que aportan muestran cómo esta promoción es innecesaria, porque las islas tienen más turistas de los que quieren. Por eso quiere que este dinero se destine a incrementar los medios de inspección y sanción de la sobreocupación.