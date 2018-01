CC OO no descarta movilizaciones de los trabajadores de limpieza en toda la isla

Comisiones Obreras no descarta movilizaciones de los trabajadores de limpieza en toda la isla de Ibiza si las empresas concesionarias siguen "incumpliendo" los convenios colectivos firmados. Su secretario general en las Pitiusas, Felipe Zarco, afirma que están recibiendo "numerosas denuncia"s de los comités de empresa y se plantean como primera medida presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Zarco pone el acento en los municipios de Ibiza y de Sant Antoni y en menor medida en Sant Josep. Asegura que se está aplicando de "forma estricta" la reforma laboral y "se abusa de mucho de la plantilla eventual". El secretario general de Comisiones habla de "coacciones" a los empleados, para que renuncien a derechos laborales que tienen. Afirma que las concesionarias que en algunos casos son UTES integradas por hasta 3 empresas "hacen caso omiso a lo que recogen los convenios en vigor y se lo pasan por el arco del triunfo"

Zarco afirma que ya han pedido reuniones con los responsables de las concesionarias, pero hasta ahora no han tenido respuesta. Afirma que se plantean acudir a la Inspección de Trabajo, a pesar de que el líder de Comisiones no cree que se tomen medidas, "por la saturación y la desidia de la inspección en la isla", que según las centrales sindicales "está en unos niveles que no pueden pemitirse".

Si se mantiene el bloqueo actual, Zarco afirma que pedirán reuniones con los Ayuntamientos afectados para que tomen cartas en el asunto y al mismo tiempo convocarán a los trabajadores para que decidan si se convocan movilizaciones, que según el secretario general del sindicato "se plantearían a nivel de toda en toda la isla en el servicio de limpieza".

Zarco afirma que las UTES concesionarias del servicio están integradas por tres empresas diferentes y "no parecen tener muy claro cómo deben coordinarse".