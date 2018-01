Los ayuntamientos de la provincia reciben 45 millones de euros de la PATRICA

La financiación de las administraciones y el modelo por el que apuestan los distintos partidos políticos sigue dando que hablar. A pesar de que en los últimos días el debate de la financiación autonómica se haya venido a menos, estos días en Jaén se vuelve a hablar del dinero que reciben las comunidades y especialmente los ayuntamientos porque estos últimos han recibido el dinero que la Junta de Andalucía reparte en los mismos con cargo a la PATRICA, la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Un total de 45 millones de euros en las distintas localidades de la provincia que el PSOE está valorando con una campaña informativa que este sábado se ha presentado en Jaén y en la que destacan que "La Junta arrima el hombro".

Ha sido la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, la que ha presentado en la capital esta campaña que valora también los 367,5 millones de euros que la Junta ha repartido en los 97 ayuntamientos de la provincia desde el año 2008, un dinero que según el PSOE los ayuntamientos pueden ejecutar en lo que consideren mejor para sus pueblos.

Críticas al PP

Férriz también ha señalado en su rueda de prensa que por mucho que al Partido Popular este dinero le parezca poco hasta los alcaldes de esta formación lo celebran. "Hasta los alcaldes del PP de la provincia están encantados con la PATRICA y lo reconocen en privado porque saben que en otras comunidades gobernadas por el PP no tendrían este fondo", ha sostenido.

Por último, desde el PSOE apuntan que este reparto de fondos refuerza el papel municipalista de su formación, ya que los ayuntamientos tienen autonomía y competencias para destinar este dinero a los servicios, programas o infraestructuras que más lo necesiten y que sirvan para resolver los problemas diarios.

Respuesta

A las palabras de Férriz no ha tardado en llegar la respuesta del coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras, que ha pedido este sábado a la Junta de Andalucía que "deje de hacer propaganda y no asfixie a los ayuntamientos saldando la deuda que mantiene por la Patrica". Para Contreras "a día de hoy, a los ayuntamientos de la provincia de Jaén les corresponde recibir cerca de 60 millones de euros" según lo establecido en la Ley y no los 45 que han llegado este 2018.