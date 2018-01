"Estamos preparados para adaptarnos a ese campo"

El Xerez DFC se enfrentará el domingo a la una de la tarde al Viso, un rival que aún no conoce la victoria en casa, ni siquiera ha marcado un gol allí. Pero eso no le hace más frágil que cualquier equipo que defenderá su feudo con su mejor arma, las dimensiones del terreno de juego, más favorables para el equipo sevillano.

Los azulinos llegan tras haber ganado tirando de épica y en los últimos instantes del partido al Algabeño y El Viso habiendo perdido poco antes del final del encuentro ante el Coria. Dinámicas por lo tanto contrarios para dos equipos que tienen objetivos diferentes.

Pepe Masegosa reconoce que la semana de trabajo “ha sido buena, después de una victoria comenzamos eufóricos, sobre todo, por cómo la conseguimos. Ser capaces de sacar el triunfo en el 94' te da ese empujón durante la semana pero, como dije tras el partido, había que hacer una reflexión y hemos trabajado durante la semana ciertos aspectos que podemos mejorar".

Sobre el rival de esta semana, el técnico xerecista reconocía que "me preocupar el terreno de juego, las dimensiones, el estado del césped, pero hay que adaptarse rápidamente y creo que estamos preparados para hacerlo. Podemos sacar un once con modificaciones y que se adapte a las circunstancias de juego".

El UP Viso todavía no sabe lo que es ganar como local esta temporada y además tampoco ha conseguido anotar ningún gol en su estadio. En este sentido, el técnico comentaba que "es extraño, pero supongo que algún día ambas situaciones tendrán que llegar. No le doy importancia a los datos, solo le doy importancia a ganar el partido. El hecho de salir con más aspiraciones que el año pasado les ha pasado factura en cuanto a juego y resultados, pero creo que pueden dar la sorpresa".

Este fin de semana, Masegosa contará con las bajas seguras de Jorge Herrero y Barba por sanción y Pablo Bonomo, aunque entrenó tanto el jueves como el viernes sigue siendo duda, al menos para afrontar desde el inicio el choque.