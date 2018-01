Bajo en defensas, henchido de moral

Cuando este sábado Rubén de la Barrera hizo inventario, de inmediato llegó a una conclusión. No hay más cera que la arde. Con los papeles de Ideguchi en regla y conocedores todos los implicados del devenir del caso Buendía, que cumplirá el segundo partido de sanción interna, la lista de convocados estaba hecha. Los dieciocho jugadores disponibles se subieron al autobús rumbo a Pamplona, escenario de una de las visitas más atractivas y, por el rival y las circunstancias, una de las más complicadas de la competición.

Sin embargo, el equipo leonés no se arredra. "El único objetivo es ganar", asegura el técnico gallego, espoleado por la victoria de la pasada jornada que aparca las urgencias. Incide De la Barrera en la necesidad de mejorar las actuaciones lejos del Reino de León, sobre todo las últimas. El paso por Lugo y Oviedo dejó mal sabor de boca aumentando la negativa trayectoria foránea del equipo. Solo ganó en una ocasión (1-2 al Sevilla At. a principios de septiembre), empató en cuatro y perdió cinco veces. Como dato llamativo, el cuadro leonés nunca se puso por delante en sus encuentros a domicilio.

La Cultural que salte este domingo (16.00 horas) al feudo navarro es una incógnita, en su composición y en su rendimiento. Su defensa está en cuarentena. De los cinco centrales de la plantilla, solo Zuiverloon estará presente. Albizua y Yasser (lesionados), Iván González (sancionado) y David García (no inscrito) provocarán con su ausencia una variación de hombres y, tal vez, de sistema. Yeray retrasará posición a las cercanías de su área y Viti podría ejercer de tercer central en una zaga de cinco con iza y Ángel García, que aún no ha debutado, en los carriles. Sergio Marcos, Mario, Señé y Moutinho asumirán el centro del campo y en punta, Iker Guarrotxena.

Guarrotxena quiere repetir ante el Osasuna su gran actuación de la ida / La Liga

El delantero vasco regresará, por la sanción que pesa sobre Rodri, a la demarcación donde más cómoco parece sentirse, donde marcó casi una decena de goles el curso pasado. En éste el primero está por llegar, pero el "9" transmite las mejores sensaciones. Guarrotxena se ha convertido en el "cicerone" del japonés Ideguchi, que está listo para mostrarse en la liga española.

Fran Mérida lidera el juego del Osasuna en la medular / La Liga

Enfrente, el Osasuna no puede permitirse más deslices en su estadio donde presenta el siguiente balance: 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Perdió el jueves contra el Nástic y se conjura para recuperar la buena línea de resultados ante la Cultural. Diego Martínez cuenta con toda la plantilla e introducirá cambios en el once en el que pueden tener cabida Borja Lasso y Rober Ibáñez, sus fichajes de invierno. Otros como Aridane, Arzura o Quique piden paso. Los hermanos Flaño, De las Cuevas y Tienza no entraron en la convocatoria de 19 jugadores.

Alineaciones probables del partido / Radio León