Derbi UCAM-Jumilla y Cartagena, Lorca Deportiva y Real Murcia se la juegan fuera

La tercera jornada de la segunda vuelta traerá el primer derbi del 2018 y salidas muy comprometidas para el resto de equipos de la Región. Todos jugarán en domingo, y con estos horarios:

Melilla- Cartagena 12:00 horas (domingo)

12:00 horas (domingo) UCAM Murcia-Jumilla 12:00 horas (domingo)

12:00 horas (domingo) B. Linense- Lorca Deportiva 12:00 horas (domingo)

12:00 horas (domingo) El Ejido-Real Murcia 17:00 horas (domingo)

El líder llega a la ciudad norteafricana con muchos problemas en ataque. Aketxe, Moussa y Hugo Rodríguez se quedaron en tierra por lesión y Rubén Cruz y Owusu podrían arrancar el partido en el once inicial. El otro nombre propio es el de Zabaco, que ya cumplió su sanción y tratará de ayudar al Cartagena a lograr su sexta victoria consecutiva.

También en formato matinal, La Condomina acoge un derbi, el primero de 2018. En los universitarios, Javi Jiménez, Cristian Bustos o Julen Colinas podrían tener sus primeros minutos con el conjunto de Campos, que arrastra varias bajas. En el Jumilla, que ha perdido sus dos partidos desde el cambio de vuelta, se echará en falta a Neftalí y Julián Domínguez, sancionados. Ceballos será titular y Titi el referente ofensivo junto a Chacopino.

El Lorca Deportiva de Mario Simón ganó al filial del Betis y también en Almendralejo al potente Extremadura. Confía en su potencial y deberá demostrar su reacción en la visita a la Balompédica Linense. El técnico repetirá alineación, a la espera de que lleguen los primeros refuerzos del mercado invernal.

El Real Murcia conocerá los resultados de sus rivales directos y si puede o no colarse en playoff ganando en El Ejido. Visita al mejor local de la temporada, aunque los de Salmerón cuentan con la defensa más en forma (apenas 4 goles en contra en las últimas once jornadas). Con ausencias importantes, el técnico deberá recomponer varias líneas a la espera de poder inscribir a sus fichajes Molo y Carlos Martínez. Si gana y pierde el Marbella o no suma los tres puntos el UCAM, los granas pisarán zona de playoff.

Noticias relacionadas Horarios, resultados y clasificación del Grupo IV